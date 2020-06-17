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恆春鎮長補選三強鼎立？綠營現分裂危機 藍營恐坐收漁利

民進黨雖舉辦恆春鎮長補選黨內初選，但今日截止僅縣議員陳文弘（中）登記參選。（記者蔡宗憲攝）

民進黨雖舉辦恆春鎮長補選黨內初選，但今日截止僅縣議員陳文弘（中）登記參選。（記者蔡宗憲攝）

2020-06-17 21:46:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕無黨籍前屏東縣恆春鎮長盧玉棟上月27日判決當選無效定讞，補選投票日為8月22日，參選人近期紛紛浮上檯面走訪拉票，民進黨雖舉辦黨內初選，但今日截止僅縣議員陳文弘登記，鎮代會副主席陳進興未登記仍持續拜票，國民黨前縣議員張榮志將是一大利多。

根據本屆恆春鎮長選戰票數，在沒有綠營選將參選狀況下，三名主要候選人，無黨籍盧玉棟拿下八千零二十一票，國民黨籍張榮志拿到五千六百票，無黨籍律師張怡拿到三千零一十四票。

這次如果民進黨籍陳文弘及陳進興同室操戈，兩人實力相當情況下，張榮志只要保持原有票數就能坐收漁翁之力，打贏當選無效官司並進一步問鼎鎮長寶座。

基層實力雄厚的前縣議員張榮志前年狹著縣議員四連霸的氣勢轉換跑道，敗選後提告「當選無效」成功扳下盧玉棟，目前雖未明確宣布參選，但已經四處拜訪強調不缺席補選。

二連霸縣議員陳文弘佈局超過半年，基層服務紮實受好評，被視為縣長潘孟安的子弟兵；而鎮代會副主席陳進興是豎孤棚高手，有兩任里長及鎮代經驗，更是立委蘇震清在恆春半島的左右手，也獲得盧玉棟欽點接棒。

陳進興今未登記民進黨黨內初選，民進黨屏東黨部依執委會決議辦理徵召提名，主委許展維強調，屆時補選登記日若有黨籍人士登記參選將依規定開除黨籍。

許展維表示，恆春鎮政治板塊向來是綠大於藍，且在曾由民進黨籍鎮長林金源執政過，因此由長期深耕地方的陳文弘議員代表民進黨參選，確實有勝選機會，前提是要凝聚黨內團結，避免分裂。

恆春鎮代會副主席陳進興（中）獲得盧玉棟欽點接棒。（記者蔡宗憲攝）

恆春鎮代會副主席陳進興（中）獲得盧玉棟欽點接棒。（記者蔡宗憲攝）

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