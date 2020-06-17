六一七戰役60年 240榴砲完成撥交

曾參與六一七戰役的「砲王」240榴砲M3載運車與預備砲管，今天由相關人員在古崗「巨靈」砲堡完成撥交運送。金門縣議員董森堡說，值此戰役60週年的今天完成撥交格外有意義。（擷自董森堡臉書）

2020-06-17 20:20:36

〔中央社〕曾參與六一七戰役的「砲王」240榴砲M3載運車與預備砲管，今天由相關人員在古崗「巨靈」砲堡完成撥交運送。金門縣議員董森堡說，值此戰役60週年的今天完成撥交格外有意義。

240榴砲是由董森堡和金門戰地史蹟學會聯合要求金門縣政府向金門防衛指揮部要求保留撥用。董森堡表示，完成撥交後，砲車與砲管由縣府觀光處先安置在西洪營區，進行噴砂除鏽與保養作業並陳展；未來將向國防部積極爭取相關火砲營區的釋出，加入體驗展演、豐富金門觀光資源。

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金防部副指揮官張永文肯定這次的裝備交接，並期望未來能與相關民間團體、金門縣政府進行重要文物設備保存，共同創造文資保存和觀光資源的雙贏。

這次撥交載運的裝備包括「M2A1式火砲運輸車」3輛、「M3A1火砲運輸車」3輛，以及「240榴彈砲預備砲管」1支。重達11噸的砲管在重型吊車運送下，緩緩送上貨車車斗，平安完成運送與交接工作。

董森堡表示，這三項裝備最近獲得國防部正式審議通過贈撥事宜，並與金門縣政府訂定合約書辦理撥交，縣府並委由廠商在今天進行載運作業，適逢六一七砲戰一甲子，特別有歷史意義。

240榴砲是當年美國根據「中美共同防禦條約」提供台灣使用，1959年起陸續運到金門。董森堡表示，這款中華民國最大的火砲雖然未參加八二三砲戰，卻在1960年的「六一七砲戰」反擊匪軍的砲擊，當時中共因抗議美國總統艾森豪訪台而對金門猛烈砲擊，6月17至19日短短3天對金門島打了19萬發砲彈。

根據前金防部司令官劉安（示其）的口述訪談，當時匪砲瘋狂射擊金門島，他下令以240榴砲反擊匪軍，240憑著強大火力壓制敵軍。

金門戰蹟學會表示，240榴砲為現在台灣地區最大的火砲，全世界僅鑄造300多門，火砲砲彈單顆彈重就達163.3公斤、最大射速為2分鐘1發，爆炸直徑約500公尺；因威力強大，軍方在構工掩體都會在每座砲堡上命名，並以泥塑裝飾在砲堡的門楣上，表達敬意。

曾參與六一七戰役的「砲王」240榴砲M3載運車與預備砲管，今天由相關人員在古崗「巨靈」砲堡完成撥交運送。（擷自董森堡臉書）

曾參與六一七戰役的「砲王」240榴砲M3載運車與預備砲管，今天由相關人員在古崗「巨靈」砲堡完成撥交運送。（擷自董森堡臉書）

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