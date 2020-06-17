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武漢肺炎》中生未列優先返台 陸委會：邊境風險嚴管

陸委會強調，國際上許多國家疫情仍然嚴峻，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜。（資料照）

陸委會強調，國際上許多國家疫情仍然嚴峻，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜。（資料照）

2020-06-17 20:10:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕境外生返台政策今天正式公布，優先開放港澳等11個國家或地區的學生，但不括數量眾多的中生，對此，陸委會強調，國際上許多國家疫情仍然嚴峻，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜。

陸委會指出，政府基於整體防疫考量，而採取邊境管制措施，雖然國內疫情已漸趨緩，但因國際上許多國家疫情仍然嚴峻，政府目前是以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，審慎評估境外人士入境事宜。

陸委會強調，有關境外生返台入境規劃，主管機關教育部已表示，在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，採取「優先開放疫情低風險國家/地區、應屆畢業生」等原則處理。

陸委會表示，政府會密切關注中國北京及週邊疫情，也會持續觀察國際疫情狀況，針對開放的國家、地區名單進行滾動修正。教育部並將依據可准予開放的低風險國家更新名單，安排後續境外生依順位分批次入境等相關作業，以確保在防疫優先前提下，安全有序的讓境外生返台就學。

陸委會說，部分中生反映因未能返台所面臨相關生活上的問題，他們也非常關心，已洽請教育部協調各校積極協助處理，同學如遇到困難亦可撥打海基會「青年關懷專線」（886-2-2175-7047），將有專人提供諮詢服務與必要的協助。

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