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高閔琳爆：韓市府拿勞工救命錢買馬克杯

民進黨議員高閔琳爆料說，前朝韓市府，竟拿勞工救命錢的「勞工權益基金」，來買馬克杯！（記者葛祐豪攝）

民進黨議員高閔琳爆料說，前朝韓市府，竟拿勞工救命錢的「勞工權益基金」，來買馬克杯！（記者葛祐豪攝）

2020-06-17 20:09:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天下午進行社政部門質詢，民進黨議員高閔琳爆料說，前朝韓市府竟拿勞工救命錢的「勞工權益基金」來買馬克杯！對此，勞工局代理局長陳石圍解釋，在運作上，因為還有很多勞工朋友不知道有勞工權益基金這項協助，所以109年度有編列業務宣導費，可以做各種不同用途，馬克杯就是其中一個方式，希望把這樣的業務推廣出去。

高閔琳質詢時說，韓國瑜市府強調自己是庶民、照顧基層勞工，竟將勞工救命錢「勞工權益基金」，當作私人小金庫，用來採購馬克杯，而該基金的管理委員會，也並無依法召開會議，質疑該項採購恐違法！

高閔琳指出，勞工權益基金應依《高雄市勞工權益基金收支保管及運用自治條例》及《高雄市勞工權益基金補助辦法》，於勞資爭議、勞工遭到不當解僱時，經過管理委員會議決通過，方能動支運，且依法規定僅能用於律師費、裁判費、生活補助等勞工權益相關費用。

高閔琳調閱歷年資料表示，歷年來勞工權益基金，均用於協助勞工的律師費、裁判費和生活補助；然而在韓國瑜市府任內，竟出現將勞工權益基金用來採購馬克杯，卻僅發問卷爭詢委員意見，未依法開會。

高閔琳批評前勞工局長王秋冬，形同把勞工權益基金當私人小金庫，還一度要拿來舉辦座談會，後因流標而作罷。她要求勞工局，相關業務宣傳品，應動支勞工局其他業務費用，隨便挪用勞工權益基金，非但不合適還恐違法。

高閔琳臉書影片（自第20分起）：

民進黨議員高閔琳爆料，前朝韓市府，竟拿勞工救命錢的「勞工權益基金」，來買馬克杯！（記者葛祐豪翻攝）

民進黨議員高閔琳爆料，前朝韓市府，竟拿勞工救命錢的「勞工權益基金」，來買馬克杯！（記者葛祐豪翻攝）

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