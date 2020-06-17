國民黨產問題江啟臣將重啟協商 黨產會：正面看待

針對國民黨主席江啟臣今日宣示黨產歸零，將重啟與黨產會協商。黨產會回應表示「正面看待」。（資料照）

2020-06-17 17:22:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日於中常會宣示黨產歸零決心，指國民黨將與黨產會重啟協商，並依過去全代會決議，將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或其他公益單位；對此，黨產會回應表示，江啟臣主席願重啟協商，黨產會正面看待。

黨產會指出，該會甫成立之初，即曾與國民黨協商黨產處理，可惜未能達成共識。江啟臣主席願意重啟協商，黨產會正面看待。

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黨產會提及，於正式重啟協商前，建議江啟臣主席了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程，才能避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭的政治對抗迷思，唯有回歸真相，和解才會有堅實的基礎。

黨產會強調，該會成立迄今，歷次許可國民黨動支約10億元資產用於支付黨工薪水、資遣費、應繳稅金及罰鍰等用途，惟國民黨從未向黨產會申請捐贈黨產作公益用途。

黨產會指出，有關江啟臣主席「剩餘黨產捐作公益」之主張，該會予以尊重，但亦必須重申政黨及其附隨組織不當取得財產收歸國有後的使用方式，應依據「促進轉型正義條例」第七條規定，由政府成立特種基金用於推動轉型正義、人權教育、長照、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途。

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