中國法院不處理武肺索賠 死者家屬怒批：太黑暗

圖為今年3月武漢當地醫院救治武漢肺炎病患情形。（法新社檔案照）

2020-06-17 17:04:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國隱匿武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情禍及全球，多國紛紛要求究責，就連中國境內也出現索賠聲浪，武漢市民、死者家屬張海開出第一槍，10日寄發4份訴狀到武漢市中級法院，控告中國政府隱瞞疫情。不過，武漢市中級人民法院今天告訴張海，起訴不符合條件，不立案。張海怒批，「太黑暗了」。

張海今天透過通訊軟體告訴本報記者，武漢市中級人民法院今天打電話給他說，起訴不符合條件，不立案。問對方怎麼不符合，對方卻要他自己研究法律。問為何不給書面通知？對方說就口頭通知。

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張海質疑，這麼嚴重的犯罪行為，人為造成的武肺災難，導致許多無辜的人失去寶貴生命。法律的公平公正在什麼地方？「太黑暗了」。

張海的父親是解放軍老兵，今年初意外骨折。為了報銷醫藥費，他把父親從廣東送回武漢動手術，父親卻在醫院感染2019冠狀病毒疾病而病逝。

張海認為，父親染病與醫院未妥善提供防疫保護有關，若非當局隱瞞疫情，他也不會帶著父親從深圳回武漢治療。張海因此控告武漢市政府、湖北省政府以及武漢市中部戰區總醫院，索賠近200萬人民幣（約新台幣840萬元）。

不過，自從張海公開發聲後，深圳和武漢兩地政府對張海軟硬兼施，派人上門騷擾，張海也透露自己電話、微信、微博都遭監控。

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