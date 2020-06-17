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二備金宣傳「台北大縱走」惹議黃珊珊扯馬郝 游淑慧：柯文哲上身？

游淑慧今在議會受訪講有關黃珊珊扯馬、郝的相關議題。（記者楊心慧攝）

游淑慧今在議會受訪講有關黃珊珊扯馬、郝的相關議題。（記者楊心慧攝）

2020-06-17 15:22:36

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府為宣傳「台北大縱走」動支二備金救命錢惹議，台北市副市長黃珊珊今受訪竟點名前任市長郝龍斌、馬英九時期的宣傳預算才叫天文數字，現在是以前的九牛一毛，國民黨議員游淑慧批評，黃珊珊惱羞成怒，和台北市長柯文哲上身一樣，遇到事情就把前朝的拿來消費，若將前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲執政時，市府花在宣傳行銷的預算、市長在宣傳影片內置入的秒數全部統整，前兩任絕對是九牛一毛。

游淑慧表示，這比預算科目和行銷宣傳並沒有相關，甚至還刻意藏在大地工程處下面，將預算分成3部分，800萬用柯市長救急的二備金來出，180萬是用工務局的一備金來出，剩下600萬是用工程管理費來出，竟大膽到連工程管理費都挪用去拍所謂的國際宣導影片，她也質疑市府還有其他將行銷預算藏在局處下面的例子。

游淑慧批評，黃珊珊要做的事是好好解釋預算，包含效益、合理性，而不是像柯文哲上身一樣，遇到事情就把前朝的拿來消費，黃珊珊講得好像以前不是議員，沒審過前市長馬英九、郝龍斌的預算一樣，身為市府官員哪筆預算外界有質疑應好好說明，像是柯文哲這5年總歲出比郝龍斌第一任，多了超過400億，沒人質疑市府不能把錢花在該花的地方，但不要用這種惱羞成怒的方法來消費。

游淑慧也說，若將馬英九、郝龍斌、柯文哲執政時，市府花在宣傳行銷的預算、市長在宣傳影片內置入的秒數全部統整，她敢保證這兩任市長和柯比起來才是九年一毛，「起碼前兩任市長不像柯，連爸爸、媽媽、太太全在市政影片中，全家都用市政府行銷預算。」

媒體問到過去郝市府也拍過國際宣傳影片？游淑慧表示，郝市府有拍國際宣傳影片，但不會「藏預算」，當時大部分是因應台北舉辦國際相關活動，無論是聽障奧運、花博、世大運，皆是編在觀傳局內，像柯文哲突然天外一筆說要拍爬山大縱走的影片，還要國際宣導，卻藏在大地工程處下，若堂堂正正的宣導影片，為何不編在觀傳局下面，還分3筆東藏西藏，不是用救急的錢就是用工程管理費用，這樣合理嗎？

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