捐國民黨產 江啟臣宣布要與黨產會重啟協商

國民黨主席江啟臣今表示，國民黨將與黨產會重啟協商，並依照過去全代會決議，要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或是其他公益單位。（記者塗建榮攝）

2020-06-17 14:27:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣在今天下午中常會發表講話時宣示黨產歸零的決心，他並指出，國民黨將與黨產會重啟協商，並依照過去全代會決議，要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或是其他公益單位，他並呼籲黨產會及民進黨政府，共同解決問題，考量該黨年邁退休黨工老年經濟安全，停止阻撓國民黨黨產捐做公益的規劃，讓國民黨可以善盡照顧退休勞工的義務，更讓黨產歸零，讓爭議止息。

江啟臣表示，希望透過捐贈剩餘黨產，能達到兼具黨產會收歸國有的目的，也符合國民黨捐做公益的精神，甚至減緩公務人員、勞工退休基金破產在即的困境。

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不過，他也痛批民進黨全面執政後，無視制度中立的原則，透過行政資源優勢，操作議題，介入選舉，更強勢通過有違憲疑慮的不當黨產條例，成立不當黨產處理委員會，以行政調查權取代司法權，就是要針對其他政黨進行清算與鬥爭。

江啟臣指出，國民黨早在民國105年9月4日第19次全國代表大會決議，「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，顯示黨產歸零，黨產捐做公益，早就是黨內共識，不因黨的人事更迭而改變。

他還說，對於國民黨希望儘速完成黨產歸零的決心，不當黨產會卻透過行政手段刻意阻撓，不但嚴重影響本黨退休黨工權益，更是心存持續操作黨產議題，作為民進黨政治提款機的政治意圖。

江啟臣表示，儘速解決黨產問題，停止無謂爭訟，才是回歸公平政黨競爭、回歸民主機制的積極作為，黨產問題更不應該成為特定政黨取用不盡的政治提款機，他呼籲黨產會及民進黨政府，共同解決問題，考量國民黨年邁退休黨工老年經濟安全，停止阻撓國民黨黨產捐做公益的規劃，讓國民黨可以善盡照顧退休勞工的義務，更讓黨產歸零，讓爭議止息，回歸民主制度的良性競爭。

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