「黨產條例」釋憲案 大法官30日進行言詞辯論

大法官將為黨產條例召開言詞辯論。（資料照）

2020-06-17 11:57:17

〔記者吳政峰／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」通過後，黨產會陸續認定中投、欣裕台等公司是國民黨的附隨組織，凍結其資產，這些組織不服，向台北高等行政法院提告，承審的第四庭和第六庭認為黨產條例有違憲之虞，聲請釋憲，大法官將於30日召開言詞辯論庭，開放68席旁聽（現場加延伸法庭），亦可至大法官網站觀看現場直播。

司法院表示，為審理107年度憲三字第15號等5起（均為北高行第四庭和第六庭聲請）解釋案，訂於109年6月30日（星期二）上午9時，於憲法法庭（司法大廈4樓）進行言詞辯論，屆時將開放憲法法庭民眾旁聽32席、延伸旁聽席（1樓多媒體簡報室）民眾36席，共計68席旁聽。民眾亦可在家上大法官網站觀看直播。

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欲請領旁聽證者，需持身分證或其他身分證明文件，於當日上午8時15分起至8時45分止，至高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表，查驗身分證件後核發，至額滿為止。旁聽證序號第1至32號者，得於憲法法庭內旁聽；第33至68號者，於1樓多媒體簡報室旁聽，不得重複報名。

司法院指出，旁聽者於報到處換發旁聽證時，應先經安全檢查程序，寄放禁止攜入法庭之物品（包含手機、筆記型或平板電腦、PDA、照相機、攝影錄音器材，以及表達特定立場、干擾法庭秩序或影響法庭莊嚴之任何布條、標語或穿戴之衣物等物品），並應於開庭前10分鐘依序號入座。

本次言詞辯論爭點題綱如下：

一、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（下稱黨產條例）第2條、第8條第5項及第14條規定部分：

（一）以法律位階規範之黨產條例，設置不當黨產處理委員會（下稱黨產會）認定並處理政黨及其附隨組織之不當取得財產，是否就憲法保留之事項而為規範？

（二）依黨產條例第2條第1項規定，黨產會之組織，不受中央行政機關組織基準法之限制，是否違反憲法增修條文第3條第3項、第4項規定？

（三）依黨產條例第2條、第8條第5項及第14條規定，於行政院下設黨產會，由黨產會主動調查並經聽證程序作成認定附隨組織之處分，是否侵害司法權而違反權力分立原則？

二、黨產條例第4條第1款規定部分：

黨產條例第4條第1款規定，是否屬於個案立法而違憲？

三、黨產條例第4條第2款規定部分：

（一）黨產條例第4條第2款規定，以法人、團體或機構是否受政黨「實質控制」，定義附隨組織，是否違反法律明確性原則？

（二）黨產條例第4條第2款後段規定，將曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構，納入附隨組織之定義範圍，是否違反法律禁止溯及既往原則？其範圍是否超出立法目的，而違反比例原則？

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