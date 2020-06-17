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首頁　>　政治

赴美進修結識拜登兒 謝國樑：美總統大選台灣不能壓單邊

前國民黨立委謝國樑（左）赴美進修時，與美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的次子杭特（Hunter Biden）（右）結識。（謝國樑提供）

前國民黨立委謝國樑（左）赴美進修時，與美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的次子杭特（Hunter Biden）（右）結識。（謝國樑提供）

2020-06-17 10:58:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕前國民黨立委謝國樑今天在臉書發文，提醒民進黨政府在美國總統大選必須保持多元且彈性的立場，避免重蹈2016年的狀況，全壓寶希拉蕊最後結果卻是川普當選，造成台美關係的震盪。

謝國樑說，他2014年赴美進修時，透過耶魯校友的朋友介紹，認識美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的次子杭特（Hunter Biden），在卸任立委公職後，還曾和他計劃在美國合作一個新的電影計畫，就他所知因川普執政的關係，杭特這幾年來過得也並不是非常順遂，站在朋友的立場，希望他未來能越來越好。

謝國樑表示，在美國待了超過10年，對美國政治有一些觀察，他真心建議現在執政的民進黨高層，台灣在美國總統大選必須保持多元彈性；不能全部壓寶在現任總統川普的身上，對於其他政黨的候選人，應該也要適度的接觸與關心，不能重蹈2016年狀況，當時民進黨幾乎全部壓寶希拉蕊，投票結果卻是川普當選，連帶所有對美的關係也瞬間大幅震盪。

他認為，美國領導人當然是以美國利益為優先，拜登與川普對中國的策略與思維是非常不一樣的，若是川普連任，勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博奕；然而如果是拜登當選，應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與中國有太多衝突，增添美國的麻煩，這兩者的思維其實是不太相同的。

謝國樑強調，中國其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，台灣如果只壓單邊，如果屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機。他提醒，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應該更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。

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