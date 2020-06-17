氣爆案「馬系」監委糾正高市府 綠營：「報復性糾正」弄巧成拙

綠營黨內人士指出，馬系監委「報復性糾正」弄巧成拙，反而將監院中高市府相關的案件全部出清，藍營將無法再以「陳菊還有案」為理由加以抨擊。圖為氣爆現場。（資料照）

2020-06-17 10:44:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對高雄731氣爆善款使用，監察院昨天通過「馬系」監委李月德等5人的調查報告糾正高市府，但監委蔡崇義等9人提出不同意見書，雙方再度互槓。由於陳菊內定接任監察院長，綠營黨內人士指出，馬系監委「報復性糾正」弄巧成拙，為反制罷免趕著讓此一糾正案出爐，結果反而將監院中高市府相關的案件全部出清，藍營將無法再以「陳菊還有案」為理由加以抨擊。

該人士指出，糾正案雷聲大雨點小，馬系監委洋洋灑灑寫一大堆，但真正能夠構成糾正案的，也只有勞工局與消防局善款購買設備，以及「未釐清收受捐款之相對應收據」2項，其他被藍營檢舉事項的強度，連構成糾正案的程度都不足，馬系監委也只能寫寫心得文表示「洵有未當」。

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該人士指出，藍營之前口口聲聲要把氣爆善款操作成「弊案」，但本案早經司法單位詳查並沒有一丁點犯罪事實，馬系監委再反覆翻查自然也是徒勞。在調查報告新聞稿裡面，連馬系監委本身也這樣寫：「囿於救災首重時效，災區重建復原工作需投入大量人力，且龐大支付事項必須儘速處理，於善款支用上難免有錯漏及未盡周全之處」，這意思就是，就算有什麼疏失，也是因為出於救災的急迫，要把善款應用的過程，連結到貪污舞弊，顯然是沒有辦法，甚至要連結到陳菊本人都非常勉強。

該人士表示，馬系監委這場「報復性糾正」最弄巧成拙的地方在於，這是最後一件在監院中與陳菊市府相關的案件，如今也都清查完畢。本來在監委同意權的戰場中，國民黨立院黨團設定的主題之一，就是如果監院還有陳菊相關的案件、有利益衝突的情況下陳菊將如何出掌監院？但馬系監委為了反制罷免，趕著讓此一糾正案出爐，結果反而將監院中高市府相關的案件全部出清，在監察院長同意權攻防戰中，藍營將無法再以「陳菊還有案」為理由加以抨擊。

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