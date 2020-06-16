時力辦黃標大賞 盼促Youtuber討論公共議題

時代力量今舉辦記者會宣布將舉辦「公民參戰 黃標Youtuber大賞」，盼炒熱民眾對公眾議題的討論氣氛。（記者彭琬馨攝）

2020-06-16 17:09:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕為促進社會公共議題討論，時代力量今召開記者會，宣布將舉辦「公民參戰 黃標Youtuber大賞」，針對「台灣正名」、「工時／工資」、「高房價」、「反紅媒反滲透」等四大主題徵選影片，首獎將可獲得3萬元獎金。出席記者會的台北市議員邱威傑（呱吉）表示，一般來說，youtube影片若是引起爭議就會得到「黃標」，贊助商也不會再來這支影片下廣告，但他希望這個活動能以「得到黃標也在所不惜」的精神，盼民眾面對各種社會議題，能更踴躍的參與討論。

「公民參戰 黃標Youtuber大賞」預計從7月1日至8月15日為止，期間募集民眾對上述四大主題製作的youtube影片，並將由「圖文不符的志祺」、「Erin's Diary 艾琳的日常」、「SKIMMY 你的網路閨蜜」、「菜浿梨子」、「流線傳媒」策略長沈貝怡、「法律白話文運動」站長楊貴智及時代力量智庫執行長李兆立等人擔任評審。

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黨主席徐永明在記者會上表示，舉辦這項活動的初衷，是希望透過影音平台來促進正確資訊的傳播，進而改善整體公共議題的討論環境；徐永明說，有鑒於日前「黃標事件」讓公共議題的討論在YouTube平台上受到影響，因此時代力量設計獎項來鼓勵創作者繼續投入公共議題，希望能有越來越多的公民自媒體，一同用更有效的影音溝通方式探討公共議題。

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