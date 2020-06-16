宜蘭海邊不明殘骸激似火箭錐罩 專家調查：飛行器可能性高

宜蘭縣壯圍永鎮海邊今早被民眾發現一塊大型殘骸，由海巡人員接力扛回安檢所內。（記者張議晨攝）

2020-06-16 15:38:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉永鎮海邊今上午沙灘上有一大塊金屬錐狀物，由於材質特殊，外觀激似飛機、火箭外殼，還寫有疑似簡體等文字，引起附近民眾議論，國家運輸安全調查委員會獲報後，下午派遣專家前往調查，從外觀、輕量化結構粗判，應為飛行器殘骸，但是否為飛機、火箭，正待進一步釐清。

這塊錐狀物外殼有泡棉材質，疑似有經歷過高溫焚燒，內層則有蜂窩狀的結構，以及類似碳纖維等材質構成。運安會人員測量最大直徑約195公分，最大長度則約235公分。

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錐狀物消息傳出後，民眾懷疑是飛機失事殘骸，另有人從外觀、形體研判，不排除是火箭、飛彈發射後，分離墜海的鼻錐罩，再經由海浪拍打至岸邊。

由於錐狀物被發現地點，距離軍備局的大福兵試場相當近，一度有人認為是大福兵試場的測試彈藥外殼；不過，因該所僅以國軍常規彈藥試射為主，並無大型火箭發射計畫，軍方澄清錐狀物來源並非大福兵試場。

運安會人員調查，這塊錐狀物結構有蜂巢狀等輕量化結構，相似結構都運用在飛行器上，加上其外型流線，飛行器殘骸可行性高，但也不排除是船舶結構，詳細用途、來源，正待進一步調查。

海邊出現錐狀物的消息，引起軍事迷議論，李姓軍事迷從外觀、結構研判，認為殘骸有明顯蜂窩狀結構，應是為減輕結構重量，加上外殼材質應為隔熱泡棉材質，推測是火箭、飛彈鼻錐罩機率最高。

李姓軍事迷說，起初他認為是台東的民間探空火箭殘骸，但該火箭尚未發射，加上台灣現役軍備、探空火箭等，並無近2公尺直徑左右的彈體，不排除殘骸來自國外其他單位。

運安會人員今下午抵達海巡署大福安檢所，針對殘骸外觀進行測量與調查。（記者張議晨攝）

殘骸有明顯蜂巢狀結構，專家推測為求輕量化，飛行器都會使用類似結構，推斷該塊殘骸來自飛行器可能很高。（記者張議晨攝）

殘骸疑似寫有簡體字，但內容未知。（記者張議晨攝）

運安會人員今下午抵達海巡署大福安檢所，針對殘骸外觀進行測量與調查。（記者張議晨攝）

運安會人員今下午抵達海巡署大福安檢所，針對殘骸外觀進行測量與調查。（記者張議晨攝）

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