為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳其邁要對手展現決心 明辭官參選說明高雄願景

行政院副院長陳其邁今天上午回母校高雄中學參加畢業典禮。（記者黃旭磊攝）

行政院副院長陳其邁今天上午回母校高雄中學參加畢業典禮。（記者黃旭磊攝）

2020-06-16 14:54:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天上午回母校高雄中學參加畢業典禮，上台致詞時台下學弟高呼「市長好」，還高舉他就讀雄中的大頭照。陳其邁預告「明天我也有自己的畢業典禮」，據悉，陳其邁預告自己的畢業典禮，是指他將在民進黨明天中常會獲黨徵召投入高雄市長補選時，正式辭官背水一戰，展現參選決心，並說明對高雄未來發展的願景。

高雄市長補選將在8月15日投票，陳其邁今天稍早受訪時表明盼國民黨的對手也能展現參選決心，而他做事方式一向是做什麼像什麼，一旦下了決定之後就全力以赴，陳其邁明天將正式表態，回應眾多高雄人及年輕人的呼喚，回到他的故鄉，為高雄未來的發展參戰。

據悉，陳其邁明天將在民進黨宣布辭官參選，並且可望發表聲明，說明對未來高雄發展的願景，除了關切他長期以來關心的高雄橋頭科學園區、捷運黃線等重大建設外，並且期盼在美中貿易戰變局以及後疫情時代，高雄產業發展能因應調整而有重新布局再出發，以促使高雄經濟繁榮發展。

陳其邁2018年底的高雄市長選舉，敗給對手韓國瑜，如今韓國瑜遭到市民罷免，陳其邁記取當初敗選的教訓，1年多來不忘對故鄉高雄的基層經營，他這次辭官參選，也展現背水一戰的決心，正式投入選戰後，他將全力以赴投入選舉，盼回應許多市民的期待，光復高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳其邁明天請辭參選 林右昌盛讚：現在是陳其邁2.0
2020-06-16 12:40

陳其邁明天請辭參選 林右昌盛讚：現在是陳其邁2.0
陳其邁辭官參選 國民黨狠酸
2020-06-16 10:53

陳其邁辭官參選 國民黨狠酸
5G強勢助攻　VR應用超展開

5G強勢助攻　VR應用超展開
36年前舊照突襲！陳其邁參與母校畢典 學弟妹高喊「市長好」
2020-06-16 09:27

36年前舊照突襲！陳其邁參與母校畢典 學弟妹高喊「市長好」
回母校雄中參加畢典 陳其邁：這1、2天也許會有我的畢典
2020-06-16 09:23

回母校雄中參加畢典 陳其邁：這1、2天也許會有我的畢典
榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼

榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼
副閣揆誰接 蘇揆：現在講這些對陳其邁不好意思
2020-06-15 12:13

副閣揆誰接 蘇揆：現在講這些對陳其邁不好意思
政治今日熱門
2020-06-15 15:16

民眾黨立委、黨工都有台北燈節外套 苗博雅質疑市庫通黨庫

2020-06-15 15:14

能力曾獲肯定有私人情誼 楊明州弔唁許崑源

2020-06-15 15:23

新兩岸論述出爐前 江啟臣訪AIT會酈英傑

2020-06-15 16:25

大巨蛋偷裝椅子北市府未發現 議員轟稽查流於形式

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播