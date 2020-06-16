陳其邁要對手展現決心 明辭官參選說明高雄願景

行政院副院長陳其邁今天上午回母校高雄中學參加畢業典禮。（記者黃旭磊攝）

2020-06-16 14:54:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天上午回母校高雄中學參加畢業典禮，上台致詞時台下學弟高呼「市長好」，還高舉他就讀雄中的大頭照。陳其邁預告「明天我也有自己的畢業典禮」，據悉，陳其邁預告自己的畢業典禮，是指他將在民進黨明天中常會獲黨徵召投入高雄市長補選時，正式辭官背水一戰，展現參選決心，並說明對高雄未來發展的願景。

高雄市長補選將在8月15日投票，陳其邁今天稍早受訪時表明盼國民黨的對手也能展現參選決心，而他做事方式一向是做什麼像什麼，一旦下了決定之後就全力以赴，陳其邁明天將正式表態，回應眾多高雄人及年輕人的呼喚，回到他的故鄉，為高雄未來的發展參戰。

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據悉，陳其邁明天將在民進黨宣布辭官參選，並且可望發表聲明，說明對未來高雄發展的願景，除了關切他長期以來關心的高雄橋頭科學園區、捷運黃線等重大建設外，並且期盼在美中貿易戰變局以及後疫情時代，高雄產業發展能因應調整而有重新布局再出發，以促使高雄經濟繁榮發展。

陳其邁2018年底的高雄市長選舉，敗給對手韓國瑜，如今韓國瑜遭到市民罷免，陳其邁記取當初敗選的教訓，1年多來不忘對故鄉高雄的基層經營，他這次辭官參選，也展現背水一戰的決心，正式投入選戰後，他將全力以赴投入選舉，盼回應許多市民的期待，光復高雄。

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