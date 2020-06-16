軍情動態》我F-16電戰系統敲定 ALQ-256 專家：將重演美軍被台同步狀況

美方未來售台的F-16C/D block70戰機內嵌電戰系統日前定案。圖為我空軍F-16V型戰機。（資料照）

2020-06-16 14:28:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前已同意售我66架F-16C/D block70（F-16V）戰機，而戰機內的內嵌式電戰系統日前定案，將配備L3Harris公司的ALQ-256電戰系統，F-16製造廠商洛克希德馬汀公司也將ALQ-256電戰系統列為F-16C/D block70的標準配備，未來各國採購F-16此型戰機都是配備同型電戰系統。軍事專家梅復興在臉書指出，台灣此案在美國空軍的內嵌電戰系統案成案之前選擇廠商，未來可能會重演「美軍（被）與台灣同步」的狀況。

根據《上報》報導，知情人士指出，L3Harris公司的ALQ-256電戰系統就是AN/ALQ-211 A（V）4的升級版，除了體積縮小、輕量化之外，在ALQ-211原有基礎上提升其導航、追蹤及標定、電子反制等性能，可直接干擾敵方雷達，使其武器無法有效導控而失效，經過實測後可與AN/APG-83 AESA雷達完成整合。

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針對此消息，軍事專家梅復興在臉書「鈞事評論 （梅復興 臺海安全研析）」中提出看法，表示台灣的F-16C/D block70內嵌式電戰系統案在美國空軍的內嵌電戰系統案之前先選商，所選方案在工程成本及相對風險等優勢，必定會對美軍的決定造成影響，很可能會重演過去「美軍（被）與台灣同步」的狀況。

梅復興指出，台灣近年來常扮演這種「開路先鋒」的角色，甚至走的還比美軍前面，率先承擔巨額資金風險與研發風險。梅復興強調，雖然礙於我國國情在所難免，但還是應該爭取做為武器系統發展計劃先期參與者時所應該正常享有的權益，以及對於計畫的合理影響力，並將其制度化。

在內嵌式電戰系統定案後，未來仍有「第二回合」的「空軍電戰莢艙選商」，梅復興表示，台灣在電戰系統選擇ALQ-256電戰系統之後，已正式涉入美國三大主要空用電戰系統的技術及後續發展，梅復興認為，這又將會是一場「攸關全球其他使用者後續標準規格的殊死戰」。

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