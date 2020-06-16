台中購物節開跑在即 市府團隊挨批「亂成一團、不成一隊」

台中購物節開跑在即，市府團隊議會挨批「亂成一團、不成一隊」。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-16 14:26:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中購物節7月開發在即，議員李中批購物節APP的內容空洞，更未見各局處配合活動，市政府團隊是「亂成一團、不成一隊」。

經發局強調，全力測試改善APP功能及使用操作便利性，讓民眾更樂意使用參與購物節。

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李中指出，經發局準備在7月1日起推出「第二屆台中購物節」活動，各局、各區公所的官網表面上有這個活動的連結，但實際上各局卻未善加利用幫忙帶動整個台中市的旅遊購物，更看不到各局整合配合經發局。

他舉例，遍查觀光旅遊局的官網以及台中觀光旅遊網，都沒有針對台中購物節提出配套旅遊行程，觀旅局6月8日在台中觀光旅遊網推出的「台中觀光振興暨旅遊優惠內容」也是自行其事，並未和台中購物節相互結合

此外，打開台中購物節的APP，在探索地圖的頁面中，屬文化局的藝文知性的探索關卡只有一個，農業局的休閒農遊的關卡也只有一個，經發局提及的六大主題活動，在首頁也沒有出現，點入「合作店家」頁面，也沒有出現經發局在新聞稿中提及的百貨量販、連鎖零售等店家資訊，點入個別店家資訊後，優惠方案目前一片空白；今天已經是6月16日了，這樣的APP竟然敢上線真的很可笑。

他說，什麼叫團隊，「亂成一團不像一隊」，馬上要開始的購物節，沒有看到整合各局的力量配合經發局做出像樣的旅遊導引，非常可惜。

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