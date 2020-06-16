中共嗆美運輸機飛台灣「未經許可」 國軍：有向我方申請

美軍C-40A運輸機9日飛越台灣領空，引發中國不滿。美軍C-40A示意圖。（圖擷取自波音公司官網）

2020-06-16 11:52:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍1架C-40A運輸機上週二取道台灣西部空域，但中共國防部發言人任國強大校昨批評，美軍機未經「中方」允許飛越「中國領土」，是「極端錯誤和危險」。不過，我國國防部發言人史順文少將今日重申，美軍機飛過台灣領空，經過申請程序才進入我國空域，也未降落在台灣的任何機場。

任國強昨日表示，美國軍機未經中方允許飛越中國領土，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重破壞台海和平穩定，是極端錯誤和危險。還強調「台灣是中國不可分割的一部分」，任何「以台制華」和挾洋自重的做法都沒有出路。

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對此，史順文今日在國防部例行記者會中回應，國軍在6月9日已特別說明，美國軍機飛經台灣領空，是經過申請程序，才進入我國空域，也沒降落在台灣任何機場。

另外，中共解放軍多架Su-30戰機在6月9日於我國西南方空域出沒，外傳國軍擬定相關應處作為，先預判共機飛行路線並「卡位」，「寧可擦撞也不會開火」，但史順文今日否認此傳聞，稱若共機進入我國防空識別區，基於捍衛我國主權領土和區域穩定，不升高衝突、不引發事端等原則，越接近台灣本島越積極處置，對於周遭飛機與船艦，國軍能運用聯合情監偵作為即時掌握應處。

空軍戰訓處長盧建中少將表示，空軍所有任務機派遣都依照敵情，選掛不同武器和派龍架掛載，採不同配置符合作戰需求，所有武器採購和建案，都依照前瞻敵情威脅進行戰力整建，確保國家安全，請各位放心，空軍會全力守護家園。

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