台派聯盟等20團體 促立院臨時會處理護照、華航正名案

台派聯盟等20個團體召開記者會，促立院臨時會處理護照、華航正名案。（記者謝君臨攝）

2020-06-16 11:31:06

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院預計於6月底召開臨時會，台派聯盟今天召開記者會，呼籲將「護照條例第7條修正草案」及「華航去中國化公決案」排入議程；台灣制憲基金會主任黃啟豪強調，台灣要走向正常國家，正名、制憲是必經的道路。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍則說，政府應發行中、英文「全台灣」的新版護照。

李登輝民主協會理事長張燦鍙表示，台灣有資格進入國際社會，卻因我們的名稱造成外國朋友混淆，再加上「壞厝邊」中國的干擾，因此雖然台灣事實上已是主權獨立的國家，但尚未正常化；本次活動邀請20個本土、台派團體參與，只是個出發點，象徵這個運動的開始，盼能走出台灣正確的道路。

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台灣社社長李川信指出，台灣人民經過幾十年的奮鬥，自認為台灣人的比例高達8成，這是長期民調趨勢，也是民意的展現，世界各國都稱我們是台灣，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，全世界肯定台灣的防疫成果，對於國家的正常化，我們也要超前部署，呼籲立院儘速通過正名。

鄭文龍表示，武漢肺炎防疫台灣做得好，受到國際肯定，可惜口罩送到國外，明明上面是寫Taiwan can help，卻是用China Airlines載運，功德做到墓仔埔去，全世界最笨的政府在台灣，做好事卻用中國名稱，台灣人民無法接受，台灣跟中國是不同的，沒有改名的話將變成國安問題。

鄭文龍說，他有一次在美國開車超速，被警察攔下開罰單，問他罰單要寄到哪？他回：「Taiwan」，竟被警察糾正，說你的護照明明寫得是China，他當場無言以對；鄭強調，外國人分不出中華人民共和國與中華民國的差別，最好是只有一種台灣護照，若短期無法全改，也應發行第二版中英文「全台灣」的護照。

黃啟豪則強調，根據台灣制憲基金會民調，有73.6%的台灣民眾認為，國際將台灣與中國混淆的情況非常嚴重，大多數台灣人民無法接受此一狀況，武漢肺炎期間，更因名實不相符的狀況，造成台灣人民困擾，台灣要走向正常國家，正名、制憲是必經的道路，應排除終極統一的一中憲法，根本改變此一情況。

有關護照、華航正名公決案，立院院會4月底時無異議通過兩案均逕付二讀，目前仍處於黨團協商階段。對此，民進黨團總召柯建銘日前表示，他認為正名案應該是「可以處理」，問題在於決議文內容要怎麼擬，畢竟內容不能超出行政部門意見太多，後續會再與相關部會交換意見。

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