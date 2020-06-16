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提油救火！為桃園球場護航朱立倫 羅智強慘遭網友洗臉

桃園棒球場西曬問題一直為球迷所詬病。（球迷提供）

桃園棒球場西曬問題一直為球迷所詬病。（球迷提供）

2020-06-16 11:40:13

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫擔任桃園縣長期間興建桃園棒球場，但球場西曬問題一直為球迷所詬病，國民黨台北市議員羅智強為護主，昨在臉書表示，若出現超大號全壘打球，會飛到外頭的馬路，才會調整方位，稱為此調整方向何錯之有？還強調「朱立倫就是蔡英文1450大軍受害者」、「蔡英文，還欠朱立倫一個公道」，但大量網友湧入怒批羅智強沒有去過桃園球場看球。

國民黨前主席朱立倫日前帶兒子到桃園棒球場看比賽，談及當年他當縣長興建這座棒球場時，被民進黨狂酸景象，感觸良多；國民黨台北市議員羅智強昨（15）日在臉書表示「早在10年前，朱立倫就是蔡英文1450大軍受害者」、「蔡英文，還欠朱立倫一個公道」，沒想到他的護航如同提油救火，不但沒有為朱立倫洗白，還遭大量球迷砲轟是外行人。

大批球迷紛紛湧入留言：「你知道界外球往後、往兩側飛而飛出場外的比例比場外全壘打高非常多嗎」、「還是你想讓朱立倫更黑？」，羅智強言論連自己人也看不下去，前國民黨立院黨團助理高毓安PO空照圖表示，同樣是職棒場地的台中洲際棒球場，外野區也距離台74線高架道路相當的近，「要是照議員您的邏輯，洲際的『超大號全壘打』也沒少過，台74線早該被炸裂得體無完膚」，狠打臉羅智強。

而面對網友排山倒海的質疑，羅智強一直針對網友留言跳針式回應，「眼睛痛跟交通車禍比起來……你是縣長，會選擇保障那一個」、「請您去跟一般人說，為了蓋棒球場，全壘打球飛到大馬路上沒關係，看對方的反應是如何」，令網友看不下去稱小編可以下班了吧。

桃園棒球場西曬問題，因羅智強在臉書上重新提及再度引發討論。（資料照）

桃園棒球場西曬問題，因羅智強在臉書上重新提及再度引發討論。（資料照）

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