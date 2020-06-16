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政院：駐外人員名片格式將組專案小組討論

有關駐外人員名片格式等爭議，行政院發言人丁怡銘表示，政院會組成專案小組來處理，將跨部會討論後再行定案。（資料照）

有關駐外人員名片格式等爭議，行政院發言人丁怡銘表示，政院會組成專案小組來處理，將跨部會討論後再行定案。（資料照）

2020-06-16 09:52:57

〔記者李欣芳／台北報導〕針對駐外人員名片格式的爭議，行政院發言人丁怡銘今天上午表示，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，涉及國家整體事務以及各部會對外業務，政院會組成專案小組來處理，將跨部會討論後再行定案，各項細節，目前尚未做最後定稿，專案小組若有結論，會再行對外公布。

本報今天披露，外交部在12日通電所有駐外館處，針對駐外人員的名片，律定使用國徽、外交部部徽等代表圖案，並統一名片格式。由於未同意使用台灣，引來駐外人員議論，認為這是針對在名片上自行印製台灣的外交人員，要求改正。執政黨立委質疑外交部此舉是開倒車，不僅與社會主流氣氛不符，也有違蔡政府希望更凸顯「台灣」國際能見度的基調。

對此，丁怡銘上午指出，外館名片格式的原則行之有年，近期應國會議員要求統一外館名片標準格式。因此外交部發送相關圖例給駐外單位，是作為最新設計前的參考。

對於媒體報導不准使用「台灣」一事，丁怡銘表示並無此事，經過國人長期努力，台灣的民主發展、經濟成長和最近防疫的表現，都讓世界看見。駐外人員對外代表國家，最重要的就是持續提升台灣的國際能見度。事實上在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，則有使用上的彈性。

丁怡銘強調，相關事務，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，由於涉及多部會的整體對外業務，政院將組成專案小組來處理，專案小組若有結論，會再行對外公布。＃

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