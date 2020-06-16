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市政會議也恢復9點召開 楊明州盼勿政治化

楊明州（中）把市政會議恢復到9點召開，希望外界不要政治化。（記者葛祐豪攝）

楊明州（中）把市政會議恢復到9點召開，希望外界不要政治化。（記者葛祐豪攝）

2020-06-16 09:44:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長楊明州上任後，繼恢復每天早上8點的晨會後，今天又把每周一次的市政會議，恢復到上午9點召開，比韓市府提早1小時，但他強調這是他的習慣與36年來開會的判斷，希望外界不要政治化。

韓國瑜擔任高雄市長時，每天的晨會不定時召開，且大多由副市長葉匡時主持，楊明州一上任，立刻恢復陳菊時代，每天早上8點開晨會的慣例。

今天是楊明州代理市長後，第一次主持每週一次的市政會議，由於韓國瑜任內，市政會議都是上午10點召開，楊明州又把時間提早1小時，恢復到以前9點開市政會議。

對此，楊明州解釋說，他要跟社會大眾誠懇報告，基本上他沒有刻意地要跟誰不同，是根據他個人的作息、習慣，根據他個人36年來開會的判斷，因為他8點要開晨會，開完接續9點開市政會議，這是時間軸的順序。

楊明州強調：「真的真的很誠懇的希望社會大眾，不要連辦公室地點、開會時間、使用高雄市徽，都把它政治化，只要跟韓前市長不一樣，就好像以為我有點針對性，要拜託大家不要這樣做！」

楊明州在市政會議上，拜託市府局處長及38區區長，這兩個月時間，幫他把市政工作推動得很順利，責任就是在兩個月顧好高雄市政，為民服務工作不要間斷，順利交棒給下一任補選上來的市長。

今天的市政會議，由工務局報告今年防颱整備，水利局報告防汛整備及易淹水地區改善情形，衛生局則針對登革熱、漢他病毒出血熱、肺炎疫情做報告。

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