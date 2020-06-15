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首度主持防疫 楊明州：排除「漢他病毒」等不利觀光因素

高雄市代理市長楊明州今下午首度主持防疫會議。（記者李惠洲攝）

高雄市代理市長楊明州今下午首度主持防疫會議。（記者李惠洲攝）

2020-06-15 19:11:31

〔記者方志賢／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但高雄卻新增1例漢他病毒出血熱，全台累積7例「漢他病毒」，高雄佔了5例，高雄市代理市長楊明州今首度主持防疫會議後表示，必須將「漢他病毒」等不利觀光的因素排除掉，展現高雄特色，以吸引國人來高雄觀光。

楊明州走馬上任，今首度主持防疫會議，會議進行約1個半小時，會後記者會表示，武漢肺炎疫情趨緩，但高雄市新增1例漢他病毒出血熱，全台累積7例「漢他病毒」，高雄佔了5例，如果沒有將「漢他病毒」壓制下來，如何吸引國人來高雄觀光？今天會議討論的重點，就是要將不力於觀光的因素排除掉。

楊明州強調，後疫情時代，市府也要將重點放在紓困作為及振興經濟方案，目前民眾放心在國內旅遊，其他縣市的國人到花、東以外，希望也能到高雄旅遊觀光，所以必須展現高雄的特色。

衛生局代理局長林盟喬也說，從5月29日至今已有64艘遠洋漁船返回高雄港，統計有3039人返台居家檢疫，其中5人有上呼吸道症狀，經採檢後均呈陰性排除遭武漢肺炎感染，未來一週檢疫人數會持續下降，可望在7月後逐漸「歸零」。

海洋局代理局長黃登福指出，每年5、6月是高雄遠洋漁船返港的高峰期，這次在西南大西洋、阿根廷福克蘭群島作業的77遠洋漁船陸續返港，預估這週是最高峰期，防疫旅館人數達到2500人，同時也有24艘漁船的人達到14天解除檢疫，下週起防疫旅館及防疫碼頭的需求都會減輕許多。

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