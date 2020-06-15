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台大否決「校園轉型正義小組」 促轉會：社會對轉型正義有誤解

台灣大學學生會於校務會議提案成立「校園轉型正義小組」，最後校務會議代表以24票贊成、109票不贊成，打槍學生會之提案。（記者陳鈺馥攝）

台灣大學學生會於校務會議提案成立「校園轉型正義小組」，最後校務會議代表以24票贊成、109票不贊成，打槍學生會之提案。（記者陳鈺馥攝）

2020-06-15 19:12:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣大學學生會於校務會議提案成立「校園轉型正義小組」，遭有心人士抹黑「促轉」是要拆傅鐘，最後校務會議代表以24票贊成、109票不贊成，打槍學生會之提案。對此，行政院促轉會今日強調，媒體與社會輿論在討論相關議題的過程中，對於轉型正義的認識與理解仍有所誤解。

促轉會說明，轉型正義是民主化後，對於威權時期國家侵害人權的反省與善後工作。從政府機關到公私部門，固然會因掌握的資源、權力與性質不同，而各有其職，在這個歷史工程中，促轉會固然依促轉條例，肩負規劃與推動開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法之責；但促轉條例也指出，官方各級機構與民間協力，不同部門一起努力促進轉型正義、深化民主。

促轉會指出，徒法不足以自行，雖然政府須投入資源與公權力以執行促轉相關業務，更重要的是帶動社會對此複雜議題的討論與省思。對此，承載未來的年輕學子從未缺席。

促轉會舉例，去年2月，前東吳大學政治系教授黃爾璇過世，黃教授於1983年遭校方無預警解聘，黃教授的家屬與學生長期懷疑解聘原因是政治迫害，但並無證據。該會收到東吳政治系學生會及系方正式來函陳情。

立案調查後，經由訪談與政治檔案的清查，找出當時黃爾璇教授在校內受到監控的證據，調查結果顯示，當時教育部偕同情治體系與國民黨系統，嚴密監控大學校園，將「協調東吳大學解聘黃爾璇」列為重要工作成果，至此釐清這個重要的歷史真相。

此外，例如東吳大學、政治大學等學校的蔣介石銅像，近年來也持續成為校園師生討論如何處置的焦點。

促轉會樂見各機關、學校自主開啟轉型正義的討論，無論是就歷史真相的追求、威權象徵空間的轉型等，該會也將持續透過相關基礎資料的開放與研究成果的釋出，帶動討論，也願積極提供需要者相關協助。

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