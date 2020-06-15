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蔡壁如拋藍白合作 侯友宜：國民黨要有自主性

侯友宜認為，藍營要有自己的自主性推出在地年輕人，作為高雄市長補選人選。（記者邱書昱攝）

侯友宜認為，藍營要有自己的自主性推出在地年輕人，作為高雄市長補選人選。（記者邱書昱攝）

2020-06-15 11:26:09

〔記者邱書昱／新北報導〕高雄市長補選，台灣民眾黨立委蔡壁如透露還在和國民黨溝通共推人選，對此，新北市長侯友宜今天受訪時認為，藍營要有自主性，有信心接受挑戰，能快速提名在地年輕、有創意、接地氣的候選人出來，團結一起全心補選，再度贏得高雄市民的信賴。

至於是否幫助藍營高雄市長參選人輔選？侯友宜強調，他一切仍以市政優先，如果還有餘力，則會全力來幫自己黨籍市長候選人加油打氣，「我們不要怕輸，只要肯團結、齊力願意面對，就有機會贏得選舉。」

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