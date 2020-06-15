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首頁　>　政治

外交部第4度宣布延長外籍人士停留簽證30天

外交部。（資料照，記者呂伊萱攝）

外交部。（資料照，記者呂伊萱攝）

2020-06-15 10:16:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天上午宣布，針對受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響而滯留我國的外籍人士，第4次延長在台合法停留期間30天的措施，無需另行申請。

自武漢肺炎疫情爆發以來，外交部先前已針對受疫情影響而滯留我國的外籍人士，分別在3月21日、4月17日及5月18日3次宣布延長在台合法停留期間30天的措施。

外交部今天上午發布新聞稿說明最新措施指出，近來國際疫情發展狀況雖有趨緩跡象，但各國仍普遍維持邊境嚴管，國際航班也未恢復正常，國際旅行難度仍高。

因此外交部決定，針對2020年3月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，其在台得停留期限，第4次自動延長30天（共計延長120天），無需另行申請。但在台總停留天數不得超過180天（自入境隔日起算為首日）。此項措施將視疫情發展狀況檢討調整。

而針對在台停留期限已達180天的停留延期或已逾期停（居）留者的處理方式，外交部說明，請參考內政部移民署網站（https://www.immigration.gov.tw ）公布有關符合特定情形的外國人於武漢肺炎期間得申請特別延期規定及「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」等措施。

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