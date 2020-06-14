有鬼？ 韓國瑜卸任前急銷毀機密文件 關鍵證據曝光

有民眾發現高雄市府不斷搬出裝滿公文的紙箱往垃圾車中倒，相關單位都說是例行公事。但網紅「音地大帝」今天在臉書上分享這張韓國瑜還在任時教育局的通知單，可見將「機密文書資料」銷毀等字眼，引起不少網友質疑。（圖擷取自臉書「音地大帝」）

2020-06-15 00:08:23

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜本月6日區確定遭罷免，並於12日卸職。11日韓國瑜在鳳山辦公室前舉辦道別音樂會，當天確有民眾發現市府人員不斷搬出裝滿公文的紙箱往垃圾車中倒，敏感時機引起熱議。對此，相關單位稱例行公事，但網紅「音地大帝」今天在臉書上分享一份韓國瑜在任時教育局秘書室發出的通知，上面可清楚看見將「機密文書資料」銷毀的時間地點，引起不少網友質疑一定有鬼。

粉專「只是堵藍」11日就指出，有民眾發現在高雄市政府鳳山行政中心有市府工作人員，不斷搬出一箱箱裝著公文的紙箱往垃圾車中倒，由於正值市府交接的敏感時機，這個動作引起網友熱議。事後高雄市議員黃文益質詢高雄市政府政風處長林合勝，林合勝竟稱不知情；高雄市環保局環衛科長呂世圳表示，教育局5月19號提出廢棄公文清運申請，重量大概有6公噸左右，看來是一般廢棄公文，認為就是例行公事而已。

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然而今天「音地大帝」又在臉書PO出韓市府的公文，上面可以看見上頭要求在11日將機密文書資料集中銷毀，各科室同仁屆時在當天下午1點半搬至高雄銀行提款機一樓旁放置，也請相關人員協助搬運資料至清潔隊車輛。

網友紛紛砲轟「這不是身上有屎就是做賊心虛」、「急著銷毀的機密文件集中到提款機旁邊哦...這寓意太精妙，我不敢看」、「可能有些關鍵資料，就被混水摸魚，藏木於林」。

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