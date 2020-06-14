籲柯粉韓粉勿稱他側翼！焦糖哥哥：請正名我為「綠營主力」

陳嘉行今日發布聲明，籲請罵他是「綠營側翼」的柯粉、韓粉們，請將他正名為「綠營主力」。（圖擷取自臉書＿焦糖 陳嘉行 Brother Caramel）

2020-06-14 22:29:44

〔即時新聞／綜合報導〕國家級哥哥「焦糖哥哥」陳嘉行時常在臉書上公開討論公共議題，卻也因此被特定人士的支持者說成是「綠營側翼」。對此，陳嘉行今日發布聲明，籲請罵他是「綠營側翼」的柯粉、韓粉們，請將他正名為「綠營主力」。

近來台北市政府的都更計畫，擬將雙連捷運帶狀公園的林蔭綠地灌成水泥廣場。對此，陳嘉行籲請網友連署請願，一同呼籲北市府重視綠地與居民權益，但他卻也因批評北市府的政策，而頻頻遭惡意留言辱罵以及私訊騷擾。

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對此，陳嘉行今（14）日在臉書發文，籲請「初次來我這的柯粉a.k.a（亦稱）韓粉，請你們不要叫我綠營側翼，那非常沒有禮貌且不尊重專業。請正名我為『綠營主力』，謝謝」。

而陳嘉行也在日前發文呼籲私訊罵他的網友，可以改在公開討論區留言，才能讓廣大網友知道陳嘉行這個人很「壞」，畢竟私訊的話，只有陳嘉行看得到，就傳播效果而言，私訊行為的效益實在太低了。

貼文一出，網友紛紛笑喊，「這個名稱不錯」、「焦糖哥哥就是讚」、「心理素質超高的綠營主力！」、「是國家級哥哥耶當側翼也太小看了吧！」、「吼焦糖葛格心理素質怎麼這麼強啦～～」、「就是這麼機智高情商」。

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