拜託陳佩琪少寫臉書 柯文哲：鼓勵她多值班賺錢

台北市長柯文哲（左）在今天播出的廣播專訪中表示，會拜託太太陳佩琪（右）不要寫臉書，所以要多找事情給她做，鼓勵她多值班賺錢，就沒時間寫臉書。（資料照，記者朱沛雄攝）

2020-06-14 19:45:23

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪常在臉書發表意見，成為媒體報導焦點。對此，柯文哲今日在廣播節目中表示，會拜託她不要寫，但她收斂2個禮拜，之後沒事做又開始寫，所以鼓勵她多值班賺錢。

台中廣播節目「子富有約」今日播出柯文哲專訪，針對陳佩琪寫臉書一事，柯文哲說，外界有陰謀論，認為夫婦倆在唱雙簧，事實上，陳佩琪要寫什麼，他管不到，他常說陳佩琪是台大醫學系女生，很難管。

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柯文哲表示，還是會拜託陳佩琪不要寫，但她收斂2個禮拜，如果沒時間和她講話，她沒事做又開始寫，所以要多找事情給她做，鼓勵她多值班賺錢，就沒時間寫臉書。

主持人莊子富問柯文哲「在家裡誰的話多」？柯文哲說，他在外面很愛講話，是因為「在家裡沒有講話的機會」，這是「報復性講話」，他回到家就「放空」，外界很愛說他「媽寶」、不尊重女性，他覺得很奇怪，他在家過著「水深火熱的日子，連信用卡都是附卡，怎麼會不尊重女性」。

莊子富引用前總統馬英九的話「家裡大事是他解決，小事是老婆解決，不過，家裡從來沒發生大事」？柯文哲馬上說，「跟我家一樣」，他沒時間管管家裡的事，有時候會有意見，但老婆說「你有意見你做」，他想一想算了，還是不要講話。

莊子富在訪問最後下結論，「成功的男人背後有了不起的女人」。柯文哲連說，「對、對、對」，陳佩琪對家裡付出很多。

台北市長柯文哲（左）在廣播節目中談夫妻相處之道。（台灣民眾黨提供）

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