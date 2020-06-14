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被取外號「檳榔柯」 柯文哲：就是要抹紅我

台北市長柯文哲（左）說，他被取外號「檳榔柯」，是要「抹紅」他。（台灣民眾黨提供）

台北市長柯文哲（左）說，他被取外號「檳榔柯」，是要「抹紅」他。（台灣民眾黨提供）

2020-06-14 18:26:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市長柯文哲最近常以台灣民眾黨主席身分走訪各縣市，他在今日廣播節目中表示，他是去交朋友，民眾黨或他的特性是容忍度很高，但台灣社會不是，不同黨就被當成壞人、妖魔化，他在網路上的外號是「檳榔柯」，代表「外綠內紅」，就是要把他抹紅。

台中廣播主持人莊子富問柯文哲，最近常跑全台，是否為了吸收新黨員？柯文哲說，他是進行學習之旅，因為政治是專業，從政要多方準備，他四處走訪是交朋友、增廣見聞。

莊子富再問，未來是否考慮與其他政黨在選舉結盟？柯文哲表示，民眾黨或柯文哲最大特色是多元開放，他常說「醫生有兩種，一種可以選病人，另一種不能選病人」，急診及加護病房都不能選病人，他是不能選病人的那一組，久而久之，容忍度很高，且當市長也不能分市民是國民黨或民進黨。

柯文哲說，但台灣社會不是這樣，不同黨就被當成壞人、妖魔化，網路說他是檳榔、叉燒包、紅心芭樂，不是「外綠內紅」，就是「外白內紅」，就是要把他抹紅，因為把他抹黑較困難，他知道他的外號叫「檳榔柯」，網路還有「檳榔勒戒所」，專門對付柯文哲，但他是228受難者的家屬，怎麼會被說是「檳榔」，實在想不通。

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