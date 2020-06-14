為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台北市府晨會經驗談 柯文哲：天天開會才能還570億

台北市長柯文哲（左）接受台中廣播節目主持人莊子富（右）訪問時表示，他每天7點半準時開晨會，每條錢都盯。（台灣民眾黨提供）

台北市長柯文哲（左）接受台中廣播節目主持人莊子富（右）訪問時表示，他每天7點半準時開晨會，每條錢都盯。（台灣民眾黨提供）

2020-06-14 18:53:14

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市代理市長楊明州接任後宣布恢復早上8點晨會，成為外界討論話題。台北市長柯文哲今日在台中廣播節目中表示，他每天7點半準時開晨會，5年半以來，市長室共列管1萬2000件案子，部屬常勸他不要開晨會、「抓大放小」，他回答「放屁」，就因為他每天開會、每條錢都盯，才能還債570億元。

柯文哲接受台中廣播節目「子富有約」訪問，主持人莊子富好奇怎麼開晨會？柯文哲表示，他每天7點半準時開晨會，市長室秘書會列出議程，出席人員包括市長、副市長、秘書長、副秘書長及相關局處人員，晨會結束後，會議記錄不准寫逐字稿，只能寫結論，否則誰敢講話。且結論會轉成追蹤事項，時間到了，秘書會去問相關局處有沒有完成，每2週市長親自主持結案會議，確保案子有結掉，他當市長5年半，市長室列管案件達1萬2000件。

柯文哲說，部屬常勸他不要開晨會、「抓大放小」，他回答「放屁」，他當主治醫師時，很清楚如果主治醫師不查房，找住院醫師查房，病人能活嗎？他在台北市長任內還了570億元，沒人知道錢從哪裡來的，各局處使用第二預備金、預算執行率最差、流標等都要報告，因為每天開會、每條錢都盯，台語說「1個錢打24個結」，盯到最後，錢就從天上掉下來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被取外號「檳榔柯」 柯文哲：就是要抹紅我
2020-06-14 18:26

被取外號「檳榔柯」 柯文哲：就是要抹紅我
武漢肺炎》柯文哲談經驗：疫情11月捲土重來
2020-06-14 17:19

武漢肺炎》柯文哲談經驗：疫情11月捲土重來
賺錢超前 部署生財工具低門檻

賺錢超前 部署生財工具低門檻
恢復8點晨會針對韓團隊？楊明州：只想把工作做好 沒政治考量
2020-06-13 11:37

恢復8點晨會針對韓團隊？楊明州：只想把工作做好 沒政治考量
高雄代理市長宣布「恢復8點晨會」 網驚：之前都幾點開會？
2020-06-12 19:20

高雄代理市長宣布「恢復8點晨會」 網驚：之前都幾點開會？
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
韓市長快看！柯文哲臉書PO文「準時開晨會是北市府文化」
2020-01-17 10:59

韓市長快看！柯文哲臉書PO文「準時開晨會是北市府文化」
政治今日熱門
2020-06-14 00:11

柯文哲諷醫材新制「白癡建議」 綠委怒：廉價的政治操作

2020-06-13 19:44

小朋友問「不當總統要幹嘛」？小英接招妙回！

2020-06-13 19:50

當年被狂酸如今變熱門場地 朱立倫臉書曝感慨心聲

2020-06-13 20:44

凱道韓粉遊行剩下500人？空拍圖曝光驚呆網友

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播