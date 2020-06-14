台北市府晨會經驗談 柯文哲：天天開會才能還570億

台北市長柯文哲（左）接受台中廣播節目主持人莊子富（右）訪問時表示，他每天7點半準時開晨會，每條錢都盯。（台灣民眾黨提供）

2020-06-14 18:53:14

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市代理市長楊明州接任後宣布恢復早上8點晨會，成為外界討論話題。台北市長柯文哲今日在台中廣播節目中表示，他每天7點半準時開晨會，5年半以來，市長室共列管1萬2000件案子，部屬常勸他不要開晨會、「抓大放小」，他回答「放屁」，就因為他每天開會、每條錢都盯，才能還債570億元。

柯文哲接受台中廣播節目「子富有約」訪問，主持人莊子富好奇怎麼開晨會？柯文哲表示，他每天7點半準時開晨會，市長室秘書會列出議程，出席人員包括市長、副市長、秘書長、副秘書長及相關局處人員，晨會結束後，會議記錄不准寫逐字稿，只能寫結論，否則誰敢講話。且結論會轉成追蹤事項，時間到了，秘書會去問相關局處有沒有完成，每2週市長親自主持結案會議，確保案子有結掉，他當市長5年半，市長室列管案件達1萬2000件。

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柯文哲說，部屬常勸他不要開晨會、「抓大放小」，他回答「放屁」，他當主治醫師時，很清楚如果主治醫師不查房，找住院醫師查房，病人能活嗎？他在台北市長任內還了570億元，沒人知道錢從哪裡來的，各局處使用第二預備金、預算執行率最差、流標等都要報告，因為每天開會、每條錢都盯，台語說「1個錢打24個結」，盯到最後，錢就從天上掉下來。

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