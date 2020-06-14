武漢肺炎》柯文哲談經驗：疫情11月捲土重來

台北市長柯文哲（左）認為武漢肺炎疫情將在11月捲土重來。（台灣民眾黨提供）

2020-06-14 17:19:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已解封，台北市長柯文哲今日在台中廣播播出的專訪中說，依他的醫學經驗，疫情將在11月捲土重來，現在可以鬆綁，但必須做好萬一疫情復發的準備。

柯文哲上週日到台中廣播接受「子富有約」主持人莊子富訪問，訪問內容在今日下午播出。針對台北市在後疫情時代的因應之道，柯文哲說，現在疫情雖然趨緩，但依他的醫學經驗，11月會捲土重來，武漢肺炎比較像流感，發生在秋冬的機會較多，北半球現在進入夏季，病毒在高溫的活性差，而南半球進入冬季，所以現在疫情燒到南半球，包括巴西、印度、非洲、南美洲等，等到11月以後，北半球開始進入冬季，武漢肺炎會再回來。

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柯文哲表示，他每天看2個數字，昨天全世界新增加多少案例，以及美國新增多少案例；當全世界每天增加10萬病例時，表示疫情還在燒，台灣因為是海島國家，很容易鎖國，但只要邊境一開，病毒就會跑進來，台灣每天「加零」、「加零」，他擔心民眾會失去警覺性，以為都沒事了。

柯文哲強調，他常說「成功為失敗之母」，因為人在成功的時候會改變自己的行為，很容易踢到鐵板，台灣第一波防疫成功，所以要把這段時間遇到問題處理好。他認為鬆綁沒問題，台灣現在拿掉口罩，讓經濟復甦是正確的，但要做好準備，當疫情回來時必須有效率的限縮，他要求各局處必須作出計畫，制定正常情況是如何？出現病例如何處理？每週出現出現多少案例該如何處置？以及出現1000個病例該如何處理？訂出計畫後，再依照疫情發展處理。

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