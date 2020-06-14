唐湘龍遭認定總統大選前談民調 中選會開罰50萬

電台主持人唐湘龍遭檢舉，涉嫌違法在總統大選投票前公開談論民調，遭中選會開罰50萬元；唐對此感到訝異，認為自己並未違法，遭罰不符比例原則。（翻攝臉書）

2020-06-14 18:08:37

〔中央社〕電台主持人唐湘龍遭檢舉，涉嫌違法在總統大選投票前公開談論民調。中選會認定唐湘龍違反總統選罷法，開罰新台幣50萬元；唐對此感到訝異，認為自己並未違法，遭罰不符比例原則。

總統大選1月11日投票，依據總統副總統選舉罷免法規定，投票日前10日起至投票截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查資料，也不可加以報導、散布、評論或引述，違者可處50萬到500萬元罰鍰。

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有民眾向中選會檢舉，飛碟電台主持人唐湘龍1月6日主持「飛碟早餐-唐湘龍時間」節目時，提到「如果你（指時任民進黨總統候選人蔡英文）每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是（時任國民黨總統候選人）韓國瑜的三倍……」等說法，涉嫌違反上述規定。

中選會5月15日召開委員會議，就此案進行討論。

根據中選會委員會議紀錄，中選會先函請台北市選委會先行查證，台北市選委會2月20日舉行委員會議審議後，認為此段談話內容只是個人意見表述，並沒有引用民意調查資料，不構成違法，建議不予裁罰。

中選會也函請唐湘龍陳述意見，唐湘龍回覆指出，他的談話內容中沒有引用任何民意調查資料，只是單純對選情的判斷與評估，難以被稱為發布民調，自然沒有違法。

不過，中選會認為，唐湘龍談話內容「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍……」等語，當中提及「民調」及兩位候選人的得票差距，明顯已具有民調的外觀，並已明確表達該差距是雙方民調差距所產生的結果，兩者已作實質連結。

中選會會議紀錄記載，唐湘龍不是候選人或政黨代表人，顯然不是自行預估或單純對選情的判斷及評估，與總統副總統選罷法規定所欲規範的「影響選情，擾亂視聽，妨礙選舉」的民調資料要件相符，「違法情節似堪稱明確」。

中選會在該次委員會議中作成決議，唐湘龍違規事證明確，違反總統選罷法與公職選罷法，應處50萬元罰鍰，由中選會開具處分書，並依行政程序法規定通知限期繳納。

對此唐湘龍接受中央社訪問時表示，他認為自己在當天的節目中沒有談到任何民調，遭檢舉的文字，是出現在長達1小時的節目中，最後短短20秒而已。他已收到中選會處分書，已委請律師，審酌處理後續是否提出抗告、訴願或行政訴訟等行政救濟。

唐湘龍說，他對於中選會開罰感到訝異，政府機關開罰應該考量會有什麼樣的社會效果，他這段談話完全沒有任何媒體或網路社群引用討論，沒開罰以前根本沒人知道，「是在罰什麼呢」。他沒有任何不守法的動機、目的或效果，中選會應該回到基準點思考，這樣處罰的效果在哪裡，不希望像他這樣沒有具體影響跟實質暗示的談話，最後變成選舉期間的寒蟬政治效應。

唐湘龍表示，如果中選會公開說明，在法律規定期間，連「民調」兩個字都不能提到，他也接受，願意在節目中澄清跟宣導；如果發函警告他，也算是合理提醒，但這樣短短20秒的談話就被開罰50萬，似乎不成比例。（編輯：蘇志宗）

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