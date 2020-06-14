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王浩宇「2顆子彈」信件自內湖寄出 警追查45個郵箱、萬封郵件

桃園市議員王浩宇服務處12日收到夾帶「2顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。（記者李容萍翻攝）

桃園市議員王浩宇服務處12日收到夾帶「2顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。（記者李容萍翻攝）

2020-06-14 14:22:20

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨籍桃園市議員王浩宇服務處12日收到夾帶「2顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。王浩宇今天近午受訪表示，警方已經調查確認信件是由郵差投遞的，10日從台北市內湖區寄出，警已經在內湖區找到了約45個郵箱，發現那一整天，總共有1萬封左右的信件，同時調閱了郵箱周邊的監視器，但部分的郵筒投遞在郵局內，相關監視器畫面要到15日的上班日才能調閱，正持續追蹤寄信人。

王浩宇6日在臉書PO文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」惹議，不僅中壢服務處11日遭到群眾包圍，丟雞蛋、灑冥紙抗議，12日服務處收到2顆子彈，並有「留一點口德」警告意味濃，警方鑑識為裝飾子彈，沒有底火和火藥。

王浩宇原本沒打算申請警方隨扈，在警方溝通後同意基於治安和人身安全考量下，王才同意警方派隨扈，今天參加文學大老鍾肇政追思會後，王浩宇接受媒體訪問時說明警方目前偵辦進度，表示他仍正常生活，正常逛街、正常跑行程，這個就是正常該做的事情，相信台灣大部分人都是理性的，雖然有一些韓粉不理性，可是大多數的韓粉是理性的，縱然表達不同意見，但他們並不會有什麼太刺激的行為。

王浩宇說，看到網友留言要他去已故高市議長許崑源靈堂下跪，他認為許議長的過世，大家都很難過，可是他真的過去也不認識許，過去上香恐怕令家屬覺得非常地冒昧。至於最近這些暴力行為，包含網路上的恐嚇、子彈及黑衣人的出現，他想社會自有公評，現在這樣繼續下去，大家可能沒有辦法認同這種持續消費許議長的行為。

王浩宇還說，他真的不認識許議長，也無意消費對方，為什麼1個桃園市的議員要來高雄上香？他覺得這應該會是一個比較奇怪的一個畫面，他個人基本上應該不會去上香，不過還是希望社會可以和平理性，恐嚇威脅實在太多了，甚至還要浪費警力來保護，實在是有點浪費社會資源。

王浩宇強調，韓國瑜已經被罷免，如果要報復性罷免，他也尊重，可是就希望不要再有這類的暴力威脅行為，應訴諸民主，因為選票才是民主社會的真諦，如果都是用恐嚇、強壓議員的方式，不只是傷到韓國瑜的韓粉族群，也有可能會傷到國民黨的社會形象。

王浩宇表示，罷韓已經過去，如果要報復性罷免他，他予以尊重。（記者李容萍攝）

王浩宇表示，罷韓已經過去，如果要報復性罷免他，他予以尊重。（記者李容萍攝）

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