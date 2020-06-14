KMT鹿谷鄉黨部 黨產會：免費借用鄉有地後申購

黨產會調查發現，國民黨鹿谷鄉黨部為「免費借用鄉有地」後申購，借用期間未曾支付租金或補償金，現與鹿谷鄉民眾服務社合署辦公。（資料照）

2020-06-14 09:56:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查國民黨名下財產是否不當取得發現，南投縣鹿谷鄉黨部是「免費借用鄉有地」後申購，借用期間未曾支付租金或補償金，最後順利申購取得，甚至連一旁農會土地都能免費得手。

黨產會查出， 國民黨南投縣鹿谷鄉黨部設址鹿谷鄉中正路二段82號，該案土地原為鹿谷鄉衛生所使用，1976年衛生所搬遷至它處後，1979年鹿谷鄉民眾服務社向鹿谷鄉公所表明要興建新辦公廳舍，要求提供土地使用權同意書，之後鹿谷鄉公所及鄉民代表會便同意讓國民黨無償使用該地。

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離譜的是，國民黨在1980年取得建照後，同年底迅速將建物興建完成，鹿谷鄉民眾服務社持續「無償借用」鄉有土地，且未付過租金給鄉公所；當國民黨免費使用土地4年後，到了1984年鹿谷鄉農會也將一旁35平方公尺的土地送給國民黨。

黨產會指出，農會為何將土地送給國民黨，相關資料農會告知已佚失。而國民黨取得農會的土地後，再於1988年申請購買已無償借用10年的鹿谷鄉有土地。

鹿谷鄉公所遂同意所請，將早被「無償借用」的土地讓售給國民黨，售價僅為為當期公告土地現值加一成。

據相關文件登載，該地都市計畫土地使用分區屬「行政區」，台灣省政府當年認為：「民眾服務社之設立係已『推行民眾服務、改善民眾生活、增進社會福利、促進地方建設』為宗旨，應可視為公益性社團，准其於『行政區』使用。」

黨產會質疑，依當時規定，1970年前有使用公有土地的事實，才可以申請讓售。而鹿谷鄉民眾服務社是1979年才遷到現址，沒有在1970年前使用該鄉有土地，怎能1988年讓售給國民黨。

黨產會清查發現，該土地目前仍為國民黨所有，建物外牆掛著「國民黨鹿谷鄉黨部」招牌，也掛著「鹿谷鄉民眾服務社」、「國民黨南投縣鹿谷鄉青年工作會」一併合署辦公。

目前全國各地共有382個民眾服務社，有高達266個與國民黨各地方黨部合署辦公，「一機關兩招牌」為其特色。

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