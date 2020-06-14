為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

KMT鹿谷鄉黨部 黨產會：免費借用鄉有地後申購

黨產會調查發現，國民黨鹿谷鄉黨部為「免費借用鄉有地」後申購，借用期間未曾支付租金或補償金，現與鹿谷鄉民眾服務社合署辦公。（資料照）

黨產會調查發現，國民黨鹿谷鄉黨部為「免費借用鄉有地」後申購，借用期間未曾支付租金或補償金，現與鹿谷鄉民眾服務社合署辦公。（資料照）

2020-06-14 09:56:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查國民黨名下財產是否不當取得發現，南投縣鹿谷鄉黨部是「免費借用鄉有地」後申購，借用期間未曾支付租金或補償金，最後順利申購取得，甚至連一旁農會土地都能免費得手。

黨產會查出， 國民黨南投縣鹿谷鄉黨部設址鹿谷鄉中正路二段82號，該案土地原為鹿谷鄉衛生所使用，1976年衛生所搬遷至它處後，1979年鹿谷鄉民眾服務社向鹿谷鄉公所表明要興建新辦公廳舍，要求提供土地使用權同意書，之後鹿谷鄉公所及鄉民代表會便同意讓國民黨無償使用該地。

離譜的是，國民黨在1980年取得建照後，同年底迅速將建物興建完成，鹿谷鄉民眾服務社持續「無償借用」鄉有土地，且未付過租金給鄉公所；當國民黨免費使用土地4年後，到了1984年鹿谷鄉農會也將一旁35平方公尺的土地送給國民黨。

黨產會指出，農會為何將土地送給國民黨，相關資料農會告知已佚失。而國民黨取得農會的土地後，再於1988年申請購買已無償借用10年的鹿谷鄉有土地。

鹿谷鄉公所遂同意所請，將早被「無償借用」的土地讓售給國民黨，售價僅為為當期公告土地現值加一成。

據相關文件登載，該地都市計畫土地使用分區屬「行政區」，台灣省政府當年認為：「民眾服務社之設立係已『推行民眾服務、改善民眾生活、增進社會福利、促進地方建設』為宗旨，應可視為公益性社團，准其於『行政區』使用。」

黨產會質疑，依當時規定，1970年前有使用公有土地的事實，才可以申請讓售。而鹿谷鄉民眾服務社是1979年才遷到現址，沒有在1970年前使用該鄉有土地，怎能1988年讓售給國民黨。

黨產會清查發現，該土地目前仍為國民黨所有，建物外牆掛著「國民黨鹿谷鄉黨部」招牌，也掛著「鹿谷鄉民眾服務社」、「國民黨南投縣鹿谷鄉青年工作會」一併合署辦公。

目前全國各地共有382個民眾服務社，有高達266個與國民黨各地方黨部合署辦公，「一機關兩招牌」為其特色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黨產條例釋憲6/30言詞辯論 林峯正將赴憲法法庭迎戰KMT
2020-06-04 09:46

黨產條例釋憲6/30言詞辯論 林峯正將赴憲法法庭迎戰KMT
婦聯會求翻身 本月底釋憲見真章
2020-06-03 13:09

婦聯會求翻身 本月底釋憲見真章
稀有20%純住區 唯一親民公園宅賣翻了

稀有20%純住區 唯一親民公園宅賣翻了
轉型正義特種基金遲未設立 綠委提案修法解套遭KMT阻擋
2020-05-25 08:48

轉型正義特種基金遲未設立 綠委提案修法解套遭KMT阻擋
獨家》國有林地開安養中心 黨產會：救總「無償使用」逾35年
2020-05-24 11:58

獨家》國有林地開安養中心 黨產會：救總「無償使用」逾35年
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
赴黨史館 遭國民黨批侵門踏戶 黨產會︰是國民黨發函邀請
2020-05-23 05:30

赴黨史館 遭國民黨批侵門踏戶 黨產會︰是國民黨發函邀請
黨產會今赴國民黨部調檔案 藍營批侵門踏戶
2020-05-22 10:58

黨產會今赴國民黨部調檔案 藍營批侵門踏戶
政治今日熱門
2020-06-13 11:26

新聞局粉專換LOGO 楊明州：兩個都OK、但LOVE高有著作權限制

2020-06-13 11:37

恢復8點晨會針對韓團隊？楊明州：只想把工作做好 沒政治考量

2020-06-13 11:39

盼團隊「上緊發條」引聯想！楊明州：以前都很緊 是希望不要鬆

2020-06-13 11:49

淡水高中生隨機砍傷女童 王婉諭：強化當事人及家庭保護

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播