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賴品妤曬美照讚數飆升 鄭運鵬嘆：我嘔心瀝血才幾個讚

民進黨立委賴品妤今（13）日在個人臉書分享美食照，並在發文不到2小時內，就吸引了逾5千個讚數。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

民進黨立委賴品妤今（13）日在個人臉書分享美食照，並在發文不到2小時內，就吸引了逾5千個讚數。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

2020-06-13 23:06:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委賴品妤今（13）日在個人臉書分享美食照，並在發文不到2小時內，就吸引了逾5千個讚數。對此，同黨的立委鄭運鵬忍不住感嘆，人氣超高的賴品妤發個美照文，讚數就破千，而自己嘔心瀝血的文章，卻只有幾十個讚數。

賴品妤今日在臉書發文分享她在台北地下街享用夏威夷披薩的美照，並忍不住回憶起年少時光，「仔細想想，地下街可能是我開始吃夏威夷披薩的起始點，以前國中逛模型店完都會來這裡吃晚餐」。

附圖中，賴品妤笑容燦爛的對著鏡頭呈現夏威夷披薩，而該披薩的配料相當豐富有誠意，不但有火腿片、起司、玉米之外，還有堪稱「夏威夷披薩之靈魂」的鳳梨。而向來喜愛夏威夷披薩的賴品妤文末仍不忘強調，「#唯一支持披薩加鳳梨」。

貼文一出，迅速引起網友論戰，不少無法接受披薩搭配鳳梨的網友紛紛表示，「支持夏威夷披薩的政見太激進了」、「用最可愛的臉說最可怕的話」、「唯一支持夏威夷披薩管制條例！！」

該篇貼文才出不到2小時，就已經破5千個讚數，網友也紛紛直呼，「我的讚是按給品妤本人，不是手上那盤東西的」、「被品妤電到了」、「靠笑容就可以召開黨員大會了」。

對此，同黨立委鄭運鵬忍不住留言感嘆，「端個盤子就有2千多個讚，我們平常嘔心瀝血在po文，才幾十個讚，我們都是盤子喔！」；對此，賴品妤則俏皮回覆，「應該是因為大家都喜歡#披薩加鳳梨」。

網友也紛紛建議鄭運鵬，「發鋼彈開箱文，保證破一萬以上沒問題」、「委員多把典藏品搬出來，保證都是萬讚」、「自從上次的解體匠機影片，再加上這次的刺客教條手把logo我完全是你的粉絲惹」。事實上，鄭運鵬在今年1月時，曾在臉書發布「解體匠機，讚啦！」貼文，也曾大受歡迎，該則文已經累積超過2.8萬個讚。

鄭運鵬忍不住在賴品妤的臉書上抱怨，自己嘔心瀝向的Po文才幾十個讚。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

鄭運鵬忍不住在賴品妤的臉書上抱怨，自己嘔心瀝向的Po文才幾十個讚。（圖擷取自臉書＿品妤賴）

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