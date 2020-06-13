凱道跪拜許崑源照片 白狼：國民黨就顏清標、許崑源最了不起

民主監督聯盟今天舉辦「百萬白衫軍 庶民上凱道」遊行，民眾在凱道上聚集一同高喊「蔡英文下台」等口號。中華統一促進黨總裁張安樂也到場致意。（記者劉信德攝）

2020-06-13 17:21:33

〔記者陳昀／台北報導〕先前聲稱將號召百萬韓粉到總統府前抗議的民主監督聯盟總召集人黃正忠被切割後，今天照常在凱道舉辦「如影隨形~遍地開花~替天行道~推翻暴政！假博士滾下台！」活動，統促黨總裁張安樂出席悼念，率領統促黨在許崑源照片前跪拜，他說，國民黨就顏清標、許崑源兩個人最了不起，許崑源還以死明志。

張安樂受訪指出，他出席活動主要是為許崑源默哀，這是一定要做的，國民黨裡面就顏清標、許崑源兩個人最了不起，都是本土草莽出身，先前郭台銘願賭不服輸，也只有顏清標敢出來講，而許崑源則是以死明志。

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被問及支持前高雄市長韓國瑜一事，張安樂說，如果韓國瑜當總統能為兩岸帶來和平，當然支持他，為了兩岸也會支持國民黨，但國民黨要自己把黨魂找出來、把三民主義找回來。」至於韓國瑜是否該淡出政壇，白狼說，不要問他，這是韓國瑜自己要去做決定。

張安樂說，美國人是蔡英文的幕後推手，他並提及五月花號及「印第安人遷移法案」的故事，批評美國用人權干涉別的國家。

張安樂致詞完，黃正忠邀請統促黨向背板上的許崑源照片致敬，以紅筆簽名象徵「用針札手寫字」，張安樂也率黨員在台上跪拜許崑源照片，黃正忠則在一旁率眾高喊「討公道！烽火相連罷免蔡英文！」

中華統一促進黨總裁張安樂上台發表談話，右為民主監督聯盟總召集人黃正忠。（記者劉信德攝）

民眾在凱道上聚集一同高喊「蔡英文下台」等口號。 （記者劉信德攝）

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