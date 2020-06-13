批王定宇屢洩軍機 吳斯懷：我索資就被抹！

吳斯懷批評王定宇屢洩軍機、非常愚蠢，也提及自己過去遭抹一事。（圖擷取自吳斯懷臉書）

2020-06-13 12:24:06

〔記者陳昀／台北報導〕中科院11日深夜在屏東九鵬基地及台東試射飛彈，中科院低調不願證實飛彈種類，民進黨立委王定宇隔天在臉書表示，試射的是有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」；國民黨立委吳斯懷今在臉書痛批王定宇屢次洩露軍機，自己過去依職權索取公開資料卻被抹成「洩密」，難道判斷依據是顏色或「台灣價值」的額度嗎？

吳斯懷指出，針對軍事戰略、軍備研發、武器採購，重大演訓，國防部常把話說得模糊，這是正確的基本戰略情報策略，真真假假、虛虛實實，就是不想被敵人摸清底細，也能誤導敵人的判斷。

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吳斯懷批評，王定宇屢次將國軍的底牌公開攤在陽光底下，是在炫耀自己有特殊消息來源？還是告訴大陸我們準備好了？把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光，是非常愚蠢的行為。

吳斯懷盤點王定宇過去爭議，包含2018年7月外交國防委員會赴歐洲法國東部機密考察，考察未結束就在臉書打卡；揭露敦睦艦隊3月15日在帛琉結束任務，4月9日抵達左營軍港，其中有近19天「額外航程」，是進行訪問帛琉以外的重要機密任務，逼得國防部倉皇應對；近日在臉書公開中科院確實是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。

吳斯懷表示，自己先前依立委職權向國防部索取公開資料作為問政參考，也事先告知國防部若有「機敏資料」可以不用提供，結果還是被抹成「洩密」，兩相對照之下，難道判斷是否構成洩密的依據是顏色，還是「台灣價值」額度夠不夠嗎？

吳斯懷表示，王定宇是執政黨立委，又是國防委員會立委，洩漏軍事機密並非第一次，不論是蔡總統或是民進黨主席蔡英文都不應該再視而不見，國軍是中華民國的國軍，不是蔡英文的禁衛軍，更不是民進黨的黨軍，強烈建議國防部應盡速嚴查洩密管道。

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