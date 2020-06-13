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首頁　>　政治

楊明州宣誓就職高市代理市長 拜託「副手者聯盟」鎖緊發條

高市代理市長楊明州今宣誓就職。（記者王榮祥攝）

高市代理市長楊明州今宣誓就職。（記者王榮祥攝）

2020-06-13 12:17:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州今天由行政院秘書長李孟諺擔任監交人、正式宣誓就職，他幽默表示，人事單位準備的致詞稿如果沒宣讀會覺得對不起，讀完後則開始提示與會各局處副首長各項重要工作，拜託「副手者聯盟」務必鎖緊發條。

楊明州在正式致詞時提及，先前高雄人用行動證實一個城市因人民而偉大，再過不久、高雄會再次用睿智決定高雄未來，接下來他擔任重責大任後，希望與市府團隊一起面對接下來的防汛、防颱、防疫等諸多挑戰。

他進一步指出，在場高階文官都跟他認識數十年，大家都有情感，希望這兩個月、一天要當三天用，就像政院秘書長李孟諺說的，他自己接下來可能要朝五晚九，但大家不用跟他一樣，只是工作要鎖緊。

楊明州舉今天氣象局發布颱風消息為例，提醒同仁在颱風形成後不管多遠，防颱任務都要超前準備，鸚鵡颱風看起來雖然不會侵入高雄，但外圍環流或許會有瞬間暴雨，環保局應利用晴天將路邊落葉、塑膠袋趕緊清除，這是基本功。

他表示，側溝、水孔蓋清理後，較不會阻塞或瞬間積水，積水後也較快退水，水利局等相關清疏，這兩個月關鍵時期。

楊明州也再次提及防疫，包括登革熱、新冠肺炎、漢他病毒等，拜託市府團隊努力付出外，務必鎖緊發條，別讓末梢神經麻痺，神經一麻痺、發條會沒鎖緊、螺絲就會鬆。

他再舉最簡單的環境清潔，包括街道、愛河、渠道、公園綠地等空間，馬上會讓市民有感，最基本功夫要守住，讓市民有感覺。

政院秘書長李孟諺今擔任高市代理市長宣誓就職監交人。（記者王榮祥攝）

政院秘書長李孟諺今擔任高市代理市長宣誓就職監交人。（記者王榮祥攝）

高市府「副手者聯盟」團隊即起上陣。（記者王榮祥攝）

高市府「副手者聯盟」團隊即起上陣。（記者王榮祥攝）

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