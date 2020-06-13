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淡水高中生隨機砍傷女童 王婉諭：強化當事人及家庭保護

時代力量立委王婉諭針對淡水高中生隨機砍傷女童事件提出看法。（記者賴筱桐攝）

時代力量立委王婉諭針對淡水高中生隨機砍傷女童事件提出看法。（記者賴筱桐攝）

2020-06-13 11:49:53

［記者賴筱桐／新北報導］新北市淡水區日前發生高中生隨機砍傷女童事件，引發社會嘩然。小燈泡母親、時代力量立委王婉諭今天表示，案件發生後應優先保護當事人及其家庭，相關人士造成的心理創傷也要從旁協助，對於被害者保護機制的強化，下個會期將提案修法。

王婉諭今天出席時代力量新北市黨部與王婉諭聯合服務處開幕茶會受訪表示，此案可以分成三個面向討論，首先是當事人及其家庭的保護，需要得到各界支持，事件發生後相關人士受到創傷，包括學校的同學、老師等，都要特別重視並提供協助。

此外，根據媒體報導，該名加害人原來是一名被霸凌者，因此產生情緒不滿，憤而行兇。王婉諭認為，雖然推動反霸凌已經很長一段時間，但是校園霸凌問題一直存在，且情況持續增加，相關教育必須再加強。

她說，目前推行校園的修復式正義，很多時候只是淺層地希望加害人道歉並承認錯誤然後改正，但是沒有處理霸凌者跟被霸凌者之間的關係，希望這部分更深化或全面執行，讓彼此互相理解，性平教育也要再努力。

王婉諭指出，既有的刑事案件在司法審判過程，對於加害少年的處遇或是協助矯正機制不夠完善，恐怕無法達到矯正教化的功能；至於被害者保護機制的強化，是各界持續努力的目標，下個會期她將提出修法，希望透過一次次的事件，大家不要只是覺得痛心、悲傷，更要化為行動改變大環境。

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