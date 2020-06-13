港人救援方案仍未公布 香港邊青籲蔡政府及早落實承諾

多個在台港人團體今早在自由廣場舉行記者會，提出四大主張，呼籲蔡政府應盡速公佈港人人道救援方案。（記者彭琬馨攝）

2020-06-13 11:03:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台灣人權促進會、香港邊城青年等多個關心港人庇護的民間團體今在自由廣場舉行記者會，針對蔡政府提出的「人道救援行動方案」至今尚未公布一事發表四大主張。在台港人團體認為，當前香港的情況已經到了政府需要將相關規範明文規定的狀況，呼籲相關政策須依照蔡總統的承諾及早落實。

經濟民主連合召集人賴中強說，台灣是文明法治國家，政府要怎麼做應該明確化公佈相關規定，他並具體提出四大主張，其一，賴中強說，台灣是法治國家，有責任讓希望來台尋求庇護的港人了解申請要件，若港人冒著被港警追緝的風險來到台灣，卻被台灣政府拒絕、因此入獄，這絕非台灣政府所樂見。

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此外，賴中強也說，政府必須依法行政，過去這一年政府處理的方法多半是「只做不說」，但這種作法產生的灰色地帶可能讓更多第一線的執法人員帶頭違法；第三，明文化規定能避免犯罪，賴中強說，灰暗不明的庇護機制可能會造成詐欺霸凌，這種例子在世界各國比比皆是；最後，賴中強也呼籲，台灣更積極接納港人來台的同時，也應該力阻以港資作為掩護的中資入侵。

在台港人今晚並將在自由廣場舉辦「抗爭未完，台港同行」反送中一週年晚會，朝野各黨包含民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳以信、時力立委王婉諭以及民眾黨立委賴香伶預計皆會代表黨團出席。

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