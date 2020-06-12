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這招有效嗎？成大教授李忠憲為這件事 想cue小英總統

總統蔡英文今天對於健保政策議題，在臉書發文「親上火線」回應，成大教授李忠憲轉貼分享之外，亦有感而發。（擷自臉書）

總統蔡英文今天對於健保政策議題，在臉書發文「親上火線」回應，成大教授李忠憲轉貼分享之外，亦有感而發。（擷自臉書）

2020-06-12 21:51:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「什麼都要驚動總統，才能影響政府政策決定！是說發行數位身分證eID 怎麼沒有這種待遇？」成大教授李忠憲在臉書轉貼總統蔡英文1則PO文，可是是為了數位身分證這件事，令網友們很好奇，是否能再成功cue出小英總統？

政府計劃今年發行數位晶片身分證，不過，成大教授李忠憲建言認為，數位身分證尚有資訊安全問題隱憂，學界也曾發起連署反對政府發行晶片數位身分證。

繼今年4月間，李忠憲在臉書PO文透過粉絲們集氣，成功「召喚 」科技大神唐鳳本尊在其臉書回訊留言之後，這回則是趁著總統蔡英文對於健保自付差額醫材上限議題引發爭論，在臉書PO文說「請蘇貞昌院長特別注意這件事」，李忠憲也在臉書轉分享，有感而發之餘，自我調侃說：「發行數位身分證eID 怎麼沒有這種待遇？」「醒醒吧人家可是醫生」。

網友留言虧說「一時之間，還以為小英引用你的貼文嘞~想說你又不是醫生」、「我這幾天去立委、衛福部、總統、健保署留言十幾則，真的氣到留言的時候都會發抖」。

也有人認為，晶片數位身分證的危險性沒有很強的論述讓民眾有感，有人會說德國都在用了，那我們的不同在哪裡？

總統蔡英文今天對於健保政策議題，在臉書發文「親上火線」回應，成大教授李忠憲轉貼分享之外，亦有感而發。（擷自臉書）

總統蔡英文今天對於健保政策議題，在臉書發文「親上火線」回應，成大教授李忠憲轉貼分享之外，亦有感而發。（擷自臉書）

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