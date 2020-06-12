接獲派令代理高雄市長 楊明州：防汛、防疫工作很重要

楊明州下午首度以高市代理市長身分面對媒體，強調人事穩定、市政延續。（記者王榮祥攝）

2020-06-12 17:36:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州今下午接獲派令後首度面對媒體，他強調接任代理市長對他而言是重責大任，也以身為高雄人、高雄市政府公務員一份子為榮，接著會1天當4天用，力求人事穩定、市政延續。

楊明州進一步說明，各局處首長都會以現有的副首長、或參事顧問參議去代理，不會有臨時性的代理人，完全以穩定人事為原則；基本上他會從中找尋一位副市長，協助自己推動市政工作，後續會以四維行政中心市長室為主要辦公場所。

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他也提及本月19日議會將進行總質詢，市府團隊一定非常樂意接受議會鞭策跟監督，希望透過議員對市府的指導，讓市府掌握重要事項，所承諾的事項一定會列管，沒有列管、沒有追蹤、就不會有執行力。

對於8月中旬選務工作，楊明州希望市選委會跟相關局處，務必要讓市民朋友在最熟悉的環境完成投票，一定要積極協助；他相信中選會在決定時間點前，一定跟市選委會討論過，市選委會舉辦選舉都是常任文官、身經百戰，一定會全力以赴。

關於備受爭議的振興券，楊明州認為市政建設都是一棒接一棒、有延續性，目前都是看媒體報導，他會儘速了解情況，原則是一定要保護公務人員避免觸法，另外就是要兼顧到行政程序的正義。

楊明州也鬆口曾跟院長（蘇貞昌）見過面，他轉述院長說法，殷切期待他要將高雄市政在這2個多月新市長還沒上任前穩住，該推動的市政工作，都不要停頓。

此外，楊明州也強調，接下來的防汛、防疫工作很重要，還有招商跟各項重大工程都要加把勁，希望跟市府團隊一起努力。

高市代理市長楊明州說，這2個月會把1天當4天用。（記者王榮祥攝）

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