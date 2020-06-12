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議員隨堂測驗振興券怎麼用 柯文哲反應笑翻全場官員

台北市議會22日進行市政總質詢，市議員張茂楠（左）隨堂考市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（中）使用振興三倍券。（記者簡榮豐攝）

台北市議會22日進行市政總質詢，市議員張茂楠（左）隨堂考市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（中）使用振興三倍券。（記者簡榮豐攝）

2020-06-12 15:50:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情趨緩，中央推出振興三倍券，規劃用1000千換3000元振興券，台北市長柯文哲日前吐槽是「脫褲子放屁」。台北市議員張茂楠今日下午於市議會總質詢隨堂測驗，抽問振興券怎麼用、如何領取，柯文哲傻愣回答，不知道、好像7月15日開始用，還說他從來不買東西的，讓張茂楠直呼，這樣考試不及格，兩人對答笑翻全場官員。

張茂楠拿出一疊自行模擬印製的振興券，500元、200元、50元不等面額，議會現場還有零嘴餅乾、衣服，跟鳳梨、小番茄等多樣水果擺滿一整桌子，點名柯文哲與副市長黃珊珊2人示範，利用質詢時間教導市民如何使用振興券購買商品。

張茂楠先是提到，柯曾說振興券是脫褲子放屁，柯文哲答詢他認為應該鼓勵無現金交易，張茂楠反駁，年紀大的長者或鄉村的民眾不會用，要想到是全國一致，當家的人（執政者）很困難，提醒柯不該罵東罵西。

接著張茂楠問柯，如何領取振興券呢？柯說，好像要去郵局，張不滿說，隨堂考試都不知道、不知道怎麼領，還講這麼大聲，他秀出中央製作振興券領取教導的示意圖，柯文哲時而搖頭又點頭、語帶無奈說，好啦、好啦。

張再問何時可以領振興券、可以用？柯文哲說不知道，經一旁的黃珊珊提示，柯說好像是7月15日開始用，還突發奇想說口罩販賣機能不能來賣這個，讓張茂楠直呼，「你這樣不及格，講這麼大聲，要怎麼用都不知道」，黃珊珊則強調市府希望推廣無現金交易，綁定悠遊卡。

張茂楠拿出自製的振興券，要柯示範教導民眾利用振興券購買眼前水果、餅乾等商品，張問柯，你手中200元，買香蕉60元，如果不能找零的話呢？柯文哲回說「剩下就給你當小費好了」，在場官員笑聲不斷，張茂楠也趕緊說，這樣不對，應該再加買一個小番茄或鳳梨湊滿額，鼓勵商家推商品組合。

只見不斷搖頭的柯文哲說，「我看用悠遊卡好了」，張茂楠轉頭給黃珊珊面額500元的振興券，示範如何用券購買，這次讓張茂楠頗為滿意說，考試及格，就是要教民眾不要找零，但柯文哲說，「算了、算了，我從來不買東西」，再次引來官員笑聲連連。

黃珊珊則表示，商圈店家都會自己推組合，像是夜市推出蚵仔煎搭配其他商品，都會推廣。最後張茂楠要求，這件事很重要，市府應該思考如何刺激消費、振興經濟。

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