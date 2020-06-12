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兩岸密使證物曝光 陳儀深看到曾永賢1992-93多次入港許可證

國史館12日舉辦「麥朝成、謝聰敏、曾永賢史料捐贈儀式」，由國史館館長陳儀深（中）代表接受並合影留念。（記者方賓照攝）

國史館12日舉辦「麥朝成、謝聰敏、曾永賢史料捐贈儀式」，由國史館館長陳儀深（中）代表接受並合影留念。（記者方賓照攝）

2020-06-12 15:59:11

〔記者李欣芳／台北報導〕國史館為感謝「經濟學門一代宗師」麥朝成、台灣人民自救運動宣言共同起草人之一謝聰敏、兩岸密使曾永賢等人為國存史，今天下午舉行感謝家屬捐贈史料儀式，由國史館館長陳儀深致贈家屬感謝狀，並舉辦「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」再刷出版座談會。

前總統府資政曾永賢為李登輝前總統主政時期的兩岸密使，陳儀深為這本國史館出版的書再刷出版寫序時提及，今年2月他到去年底已仙逝的曾永賢家中拜訪，家屬同意國史館到曾永賢的書房揀選史料運回國史館，陳儀深說，「過程中，我看到一個盒子裝滿過期的護照，其中就有1992年2月17日至1993年2月17日曾先生任職總統府時期多次入境香港的許可證，應該就是當年他銜命擔任兩岸『密使』的證物」。

曾與曾永賢共事10多年的張榮豐，去年12月在曾永賢過世後不久，在臉書上緬懷與曾永賢朝夕相處的點滴。

當時李登輝指派張榮豐與曾永賢擔任密使出訪中國，透過關係和對岸總政系統取得聯繫後，在1992年8月、9月間由港澳進入中國，9月2日飛抵北京住進中苑賓館的「聽雨軒」，與葉劍英兒葉選寧相談已久。

在葉選寧安排下，張榮豐與曾永賢見到時任中共中央對台工作小組組長，也是中國國家主席楊尚昆，他們談話提及「應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事」、「先建一個渠道，可以彼此交換一些看法」、「傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說」等。

曾永賢、葉選寧後來相繼過世，張榮豐強調，這次北京之行，開啟了兩岸長達8年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過95、96年解放軍的飛彈演習、99年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。

陳儀深在序中表示，國史館有此榮幸得到曾家信任，主要原因當然是2009年12月國史館出版「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」，這是訪談11次的成果。出版後就銷售一空，再刷出版原是他去年夏天上任以來的心事，加上曾先生意外仙逝，才加快讓本書重新面世。

國史館「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」一書再刷出版，國史館館長陳儀深在書的序中提及發現兩岸密使的證物。（記者李欣芳攝）

國史館「從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄」一書再刷出版，國史館館長陳儀深在書的序中提及發現兩岸密使的證物。（記者李欣芳攝）

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