台海軍情》美國裴拉塔號神盾軍艦將通過台海 這次是中國主動曝光

北京大學智庫「南海戰略態勢感知計畫」揭露美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）將航向台灣海峽的訊息。（翻攝自「南海戰略態勢感知計畫」推特）

2020-06-12 12:22:06

〔記者吳書緯／台北報導〕北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」揭露美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）將航向台灣海峽的訊息；我國國防部對此訊息未予證實，僅表示台海周邊海空域及區域情勢，國軍都能夠充分掌握，目前狀況均正常。

根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）昨天中午透過推特所公布的航跡圖，「裴拉塔號」自6月4日自黃海現蹤後，一路沿東海東側外圍南下，在昨日中午已抵達彭佳嶼西北方外海，推測美軍艦將通過台灣海峽。

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國防部針對此則中國訊息未予證實，表示台海周邊海空域及區域情勢，國軍都能夠充分掌握，目前狀況均正常；而根據慣例，國軍發布美艦通過台海動態，多是美國官方主動釋出訊息後，國防部才加以證實。

而前次美國軍艦通過台海是在本月4日「天安門事件」31週年當天，由伯克級驅逐艦「羅素號」（USS RUSSELL DDG-59）由北向南航經台灣海峽，續向南航行，執行一般航行任務；當時先由美軍在翌日凌晨透過社群體發布此訊息，國軍隨後證實美軍動態。

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