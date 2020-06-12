為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

傳代理高雄市長 楊明州上午現身：現在不能把我當代理市長

楊明州上午現身辦公室，強調現在不能把他當代理市長。（記者王榮祥攝）

楊明州上午現身辦公室，強調現在不能把他當代理市長。（記者王榮祥攝）

2020-06-12 09:59:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕傳聞即將代理高雄市長的高市府參事楊明州原本上午請假，9點多時又現身參事辦公室，立刻被追問諸多事政、質詢等議題；他笑說很抱歉讓大家等這麼久，但現在不能把他當代理市長，但楊明州被問到需打包嗎？他打趣表示，3個月後就要被打回原形。

楊明州說，上午家裡有點事，所以請假在家處理，不知道媒體守在辦公室前，他覺得很抱歉。

被問到是否接到院長（蘇貞昌）徵詢電話，楊明州回說沒有，下午就會知道；至於大家關切的市政議題，他說昨天有大概回應，當公務員36年，任何一個職務都是長官的交付，長官的交付，都要全力以赴。

他認為代理市長接下來要面對的，包括防汛、防颱、防疫等，還有議會監督，以及選務工作。

此外，代理市長也需要儘速安定市府同仁，同時施政建設不能停頓，為民服務的工作也要持續加強。

說著說著，楊明州趕緊澄清，目前訊息都是報派，不能把他當代理市長看，媒體追問家人是否支持?楊明州笑說這不能說，回去會沒飯吃。

針對藍綠議員多肯定，楊明州表示非常謝謝，他跟許崑源議長、許多議員都是多年好友，但好友歸好友，問政歸問政，還是要接受議會強力監督。

媒體好奇參事辦公室是否需要打包?楊明州說，3個月左右就要再打回原形了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
可望代理市長卻請假 高市官員笑說：楊明州下午一定現身
2020-06-12 08:11

可望代理市長卻請假 高市官員笑說：楊明州下午一定現身
韓今解職 楊明州代理市長
2020-06-12 05:30

韓今解職 楊明州代理市長
緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅

緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅
高雄代理市長楊明州出線 陳水扁點出關鍵原因
2020-06-11 22:45

高雄代理市長楊明州出線 陳水扁點出關鍵原因
傳將代理高雄市長 楊明州︰未接獲政院電話
2020-06-11 16:35

傳將代理高雄市長 楊明州︰未接獲政院電話
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-11 11:02

小英未正面回應 林姿妙改口：是否登島護主權 會與漁民溝通

2020-06-11 10:55

新黨揚言罷免陳柏帷 台灣基進反批：選票淘汰不適合台灣的政黨

2020-06-11 11:02

籲民眾捐三倍券助社福團體 扶輪社、綠委盼讓愛加倍

2020-06-11 11:05

韓國瑜拿許崑源比鄭南榕惹議 江啟臣緩頰：貢獻都不應被抹滅

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播