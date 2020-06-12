傳代理高雄市長 楊明州上午現身：現在不能把我當代理市長

楊明州上午現身辦公室，強調現在不能把他當代理市長。（記者王榮祥攝）

2020-06-12 09:59:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕傳聞即將代理高雄市長的高市府參事楊明州原本上午請假，9點多時又現身參事辦公室，立刻被追問諸多事政、質詢等議題；他笑說很抱歉讓大家等這麼久，但現在不能把他當代理市長，但楊明州被問到需打包嗎？他打趣表示，3個月後就要被打回原形。

楊明州說，上午家裡有點事，所以請假在家處理，不知道媒體守在辦公室前，他覺得很抱歉。

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被問到是否接到院長（蘇貞昌）徵詢電話，楊明州回說沒有，下午就會知道；至於大家關切的市政議題，他說昨天有大概回應，當公務員36年，任何一個職務都是長官的交付，長官的交付，都要全力以赴。

他認為代理市長接下來要面對的，包括防汛、防颱、防疫等，還有議會監督，以及選務工作。

此外，代理市長也需要儘速安定市府同仁，同時施政建設不能停頓，為民服務的工作也要持續加強。

說著說著，楊明州趕緊澄清，目前訊息都是報派，不能把他當代理市長看，媒體追問家人是否支持?楊明州笑說這不能說，回去會沒飯吃。

針對藍綠議員多肯定，楊明州表示非常謝謝，他跟許崑源議長、許多議員都是多年好友，但好友歸好友，問政歸問政，還是要接受議會強力監督。

媒體好奇參事辦公室是否需要打包?楊明州說，3個月左右就要再打回原形了。

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