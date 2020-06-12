可望代理市長卻請假 高市官員笑說：楊明州下午一定現身

高市府參事楊明州上午請假。（記者王榮祥攝）

2020-06-12 08:11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕可望代理高雄市長的高雄市政府參事楊明州今天上午請假，讓許多一早即到市府守候的媒體撲空；府內人士指出，參事上午請半天假，可能有些事情需準備，笑說「無論如何、下午一定會現身」。

府內人士指出，楊明州的踏實、穩重個性，在人事命令沒發布前，他不可能對外發表任何具體看法，這也是對韓市府團隊的尊重。

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府內人士分析，由於議會仍在開議，楊明州幾乎沒時間停頓，必須立刻決定部分關鍵人事，為避免再引起動盪，不排除從現有事務官群拔擢，會比較快進入狀況。

後續高市府將面對議會質詢、防疫、防汛、及選務等諸多工作，準市府團隊必須無縫接軌。

高雄市代理市長一職，昨天傳出確定由熟悉市政的高市府參事楊明州擔任，考量原因是他跨越派系，能對地方全局建設思考，對於即將面臨的3個月颱風汛期，選擇楊明州是對於救災、水患的超前部署。

另一個重要原因是高市議會將於19日展開總質詢，沒有任何人比楊明州更能儘速掌握市政脈動，能立刻進入狀況。

楊明州於1984年進入高市府服務，從工務處的六職等幫工程師，一路升到陳菊市府的副市長，再接任韓國瑜市府的秘書長，去年9月才調任參事，總計在高市府任職36年，歷任9位市長（含3位代理市長），經歷豐富；高雄藍綠議員對楊都予以肯定，地方人士認為，以楊明州對高雄市政的了解，絕對比空降人選更能勝任。

部分媒體一早即前往高市府參事辦公室守候。（記者王榮祥攝）

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