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柯文哲：一國兩制在香港失敗 表達尊重

台北市長柯文哲11日出席市議會市政總質詢，稱一國兩制在香港證明失敗、在台灣不被接受，他表達尊重，不會表態支持或不支持。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲11日出席市議會市政總質詢，稱一國兩制在香港證明失敗、在台灣不被接受，他表達尊重，不會表態支持或不支持。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 19:44:07

〔中央社〕台北市長柯文哲今天在台北市議會答詢時說，一國兩制在香港證明失敗、在台灣不被接受，他表達尊重，「這叫外交辭令」，他不會提支持或不支持，不用特別表態是否支持。

他說，只要說「表達尊重」就好，國際上有國際上的交往，「當然知道我們的立場，民主自由是台灣的核心價值」，他的做法與總統蔡英文沒差別。

民主進步黨籍台北市議員江志銘下午質詢柯文哲關於一國兩制、九二共識、護照與中華航空股份有限公司正名等議題看法。

柯文哲表示，九二共識最大問題是標示不明，中國國民黨與中國共產黨對九二共識理解、定義不同；至於是否刪除中華民國憲法增修條文「因應國家統一前之需要」及台灣地區與大陸地區人民關係條例「國家統一前」文字，柯文哲說，可改成「反攻大陸、解救大陸同胞以後」。

華航正名部分，他說，牽涉航權，改名財務損失太大，務實做法是成立子公司Taiwan Airlines（台灣航空），能飛的航線先飛；護照方面，蔡總統現階段也不敢拿掉Republic of China（中華民國），這護照比中華人民共和國的（護照）更能在國際通行。

江志銘質疑柯文哲「舔中」，「雙城論壇有沒有如期舉行有這麼重要嗎？值得你關心嗎？」柯文哲說，他從沒主動提，被問到時才回答，如果沒人問，他不會講，一切順其自然。

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