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身心障礙公務員考績甲等比率低 監院促銓敘部改善

監委王幼玲。（資料照，記者謝君臨攝）

監委王幼玲。（資料照，記者謝君臨攝）

2020-06-11 18:28:38

〔記者謝君臨／台北報導〕有關身心障礙公務人員就職保障，監委王幼玲調查發現，近10年來，障礙者公務員考績列甲等比率約62%，明顯不及全體公務員約75%的比率，且伴隨障礙程度越高，考績甲等比率越低；此外，公務機關也未針對障礙者建立專責支持輔導體系，協助職場合理調整；監察院函請考試院督飭所屬，促檢討改善。

本案源於某身心障礙公務員陳訴，其任公職後考績長年未列甲等為遭到歧視，並認為根據身心障礙者權利公約（CRPD），障礙者公務員的考績應適用優惠性差別待遇（Affirmative action），方達實質的機會平等。對此，王幼玲遂針對「身心障礙公務人員職場合理調整與考績評核案」展開調查。

調查報告指出，此案關鍵在於有無給予陳訴人適當的合理調整，CRPD提到，合理調整是為了確保身心障礙者能享有與他人平等的工作權利。身心障礙者的職場合理調整，應透過障礙者的參與，共同定義工作的核心職能和檢核標準；但是本案陳訴人和它的工作單位顯然還有協調溝通的空間。

王幼玲表示，CRPD揭示對身心障礙者需平等與不歧視，其享有平等保障，受到法律保護不受歧視；為了促進實質平等，應給予合理調整，否則即構成歧視。銓敘部應進行更全面、深入的調查，瞭解身心障礙公務員考績評核，是否存有未能合理調整，造成障礙員工無法獲得公平的機會。

此外，王幼玲說，現行各類協助身心障礙公務員穩定就業的措施，多仰賴用人機關自行建立，且需自行編列預算，無專責統籌單位。公務機關應建立專責支持輔導體系，輔導身心障礙同仁及用人機關的專業團隊、資源聯絡系統與窗口。

另，為確保員工能夠展現職務核心能力，王幼玲建議，銓敘部、人事行政總處應將合理調整的程序及內容制度化，擬具指導原則，供各單位遵循使用。對於可以明確考核標準的面談溝通機制及明示考績評核，應適度衡酌身心障礙者情形等研議方向，也請銓敘部評估法制化的必要性。

王幼玲也提及，為減少身心障礙公務員工作適應落差，身障特考應考資訊需詳盡敘述工作職務內容，以作為應考人審酌報考的參考；現行說明過於簡略，甚有預估職缺內容僅為「○○行政相關工作」，無任何針對職務的分析。

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