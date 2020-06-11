徐斯儉接任國安會副秘書長 蔡明彥出任歐盟代表

外交部政務次長徐斯儉將接任國安會副秘書長。（資料照）

2020-06-11 18:28:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府今公布國安、外交相關人事，總統蔡英文任命現任外交部政務次長徐斯儉接任國安會副秘書長、現任國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表；現任駐歐盟代表曾厚仁大使接任外交部政務次長，現任外交部政務次長謝武樵擔任駐英國代表。

此外，蔡總統也聘請國立台灣科技大學資工系特聘教授李漢銘出任國安會諮詢委員，相關人員將陸續到任新職。

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總統府發言人丁允恭指出，鑑於國際局勢快速變遷，特別在疫情衝擊下，如何加速拓展與國際社會更多實質的互動與合作，進而強化台灣的國際地位，鞏固國家安全，將是國家邁向新一階段發展的要務，總統期待即將出任新職的國安、外交團隊成員全力以赴，共同為國家開創新局。

蔡明彥為現任國家安全會議副秘書長，是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，曾擔任大陸委員會諮詢委員、國防安全研究院董事、遠景基金會董事，及國立中興大學國際政治學研究所所長，專精於國際戰略與外交政策研究，且嫻熟於國家安全事務。

新任國家安全會議副秘書長徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任財團法人民主基金會執行長、國立清華大學中國學程副教授，對區域與國際情勢有深入瞭解，且在外交實務工作上表現傑出。

謝武樵為現任外交部政務次長，曾擔任駐俄羅斯、泰國代表處代表，長期服務於外交體系，是卓有歷練的資深外交人員。

曾厚仁為現任我國駐歐盟兼比利時代表，是美國維吉尼亞大學國際關係學博士，曾任總統府副秘書長、國安會副秘書長、駐愛爾蘭代表、駐帛琉大使，對外交與國安事務都有深厚經驗。

李漢銘為國立台灣科技大學資訊工程系特聘教授，是國立台灣大學資訊工程系博士，為知名資訊安全專家。

國安會副秘書長蔡明彥將出任駐歐盟代表。（資料照）

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